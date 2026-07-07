Loạt điện thoại Nokia giá rẻ gây bất ngờ với phím AI chuyên dụng

HMD Global vừa âm thầm giới thiệu 4 mẫu điện thoại mới mang thương hiệu Nokia, đánh dấu sự nâng cấp đáng kể cho dòng sản phẩm điện thoại phổ thông. Các thiết bị này bao gồm Nokia 210 4G, 235 4G phiên bản thứ hai, 215 4G phiên bản thứ hai và 200 4G, tất cả đều được trang bị tính năng trí tuệ nhân tạo (AI).

Nút AI chuyên dụng khiến loạt điện thoại phổ thông Nokia mới rất đáng xem.

Mỗi chiếc điện thoại mới đều có một nút trợ lý AI chuyên dụng trên bàn phím, cho phép người dùng thực hiện các lệnh thoại như bật đèn pin, mở camera, đặt báo thức, thực hiện cuộc gọi hoặc đặt câu hỏi đơn giản. Tính năng AI này được hỗ trợ bởi Sikey AI và miễn phí trong 180 ngày đầu tiên, sau đó người dùng sẽ cần đăng ký trả phí để tiếp tục sử dụng.

Ngoài ra, các mẫu điện thoại này còn hỗ trợ dịch vụ đám mây, giúp người dùng truy cập video, thông tin thời tiết, kết quả thể thao mà không làm đầy bộ nhớ cục bộ hạn chế. Về thiết kế, các điện thoại vẫn giữ kiểu dáng bàn phím bền bỉ đặc trưng của Nokia, nhưng được cải tiến với các chi tiết tinh tế như điểm nhấn kim loại quanh camera và loa.

Chạy trên hệ điều hành S30+, các mẫu điện thoại này được trang bị pin 1.450 mAh, đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài. Mẫu 215 và 235 có màn hình lớn hơn (2,8 inch), trong khi các mẫu còn lại có màn hình 2,4 inch. Camera của các thiết bị này khá cơ bản, với độ phân giải VGA trên một số mẫu và 2 MP trên các mẫu khác, nhưng vẫn bao gồm các tính năng thiết thực như jack cắm tai nghe 3,5mm, đài FM, sạc USB-C và Xpress Chat cho gọi video.

Các mẫu điện thoại phổ thông mới từ HMD.

Những chiếc điện thoại Nokia 4G này được HMD hướng đến người dùng cần một thiết bị đơn giản, đáng tin cậy cho việc gọi điện và nhắn tin mà không bị phân tâm bởi các tính năng phức tạp của smartphone. Việc tích hợp AI và các tính năng đám mây cho thấy HMD đang nỗ lực làm mới phân khúc điện thoại phổ thông, mang đến sự tiện ích cho thị trường mới nổi hoặc như một thiết bị phụ.

Hiện tại, giá cả và thời điểm ra mắt của các mẫu điện thoại mới vẫn chưa được công bố, nhưng với những tính năng thông minh và thiết thực, chúng hứa hẹn sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho những người dùng yêu thích sự đơn giản và giá cả phải chăng.

https://www.gizmochina.com/2026/07/05/hmd-launches-four-nokia-branded-feature-phones-with-4g-and-ai-features/