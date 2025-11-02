Nỗi khổ của người dùng MacBook và iPad giá rẻ sắp được giải quyết

Công nghệ OLED hứa hẹn mang lại màu đen sâu hơn và độ tương phản tốt hơn so với màn hình LCD hiện tại, điều đó có nghĩa các thiết bị này trở nên lý tưởng cho việc sáng tạo nội dung và giải trí. Tuy nhiên, do chi phí sản xuất cao, giá bán của các mẫu máy mới có thể sẽ tăng.

Màn hình OLED không chỉ đến với iPad mini mà còn cả iPad Air.

Theo nguồn tin, Apple hiện đang thử nghiệm các phiên bản màn hình OLED cho từng sản phẩm. Trước đây, công nghệ này chủ yếu được sử dụng cho các dòng máy tính bảng và máy tính cao cấp, trong khi Apple chỉ áp dụng cho dòng iPad Pro và iPhone. Việc trang bị màn hình OLED có thể là một chiến lược của Apple nhằm kích thích doanh số bán hàng đang giảm sút của các sản phẩm Mac và iPad, từ đó mang đến cho người dùng lý do để nâng cấp thiết bị.

Gurman cho biết, thiết bị đầu tiên được trang bị công nghệ OLED có thể là iPad mini, dự kiến ra mắt vào năm sau. Với mã hiệu J510, phiên bản này có thể có giá cao hơn tới 100 USD (2,63 triệu đồng) nhờ vào màn hình mới và thiết kế chống nước được cải tiến. Các mẫu iPad Air và MacBook Air sẽ được giới thiệu sau đó, có thể vào năm 2028.

Đầu tháng này, cả Gurman và nhà phân tích Ming-chi Kuo đều dự đoán rằng Apple sẽ ra mắt MacBook Pro với màn hình OLED cảm ứng vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, mặc dù Steve Jobs từng không ủng hộ màn hình cảm ứng. Hiện vẫn chưa rõ liệu MacBook Air với màn hình OLED có được trang bị tính năng cảm ứng hay không.

MacBook Air sẽ sớm có màn hình OLED, nhưng chưa rõ khả năng hỗ trợ cảm ứng.

Ngoài những ưu điểm về độ tương phản và màu sắc, màn hình OLED còn sáng hơn màn hình LCD vì không cần đèn nền. Tuy nhiên, nhược điểm chính của công nghệ này là độ sáng không cao bằng. Hiện tại, MacBook Pro của Apple sử dụng công nghệ MiniLED mang lại độ sáng cao hơn nhưng độ tương phản lại kém hơn so với OLED. Người tiêu dùng nên cẩn trọng với những thông tin này vì ngay cả khi chúng chính xác, kế hoạch của Apple vẫn có thể thay đổi.