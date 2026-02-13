Điểm danh 10 nhà sáng tạo nội dung YouTube "hot" nhất năm qua

1. MrBeast: "Vị vua" không ngai của đế chế nội dung tỷ đô

Jimmy Donaldson (MrBeast) tiếp tục thống trị vị trí số 1 toàn cầu năm 2025 với hơn 466 triệu người đăng ký. Không chỉ dừng lại ở các video thử thách kinh phí lớn (với những dự án tiêu tốn tới 171 ngày quay phim), MrBeast đã xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh thực thụ gồm thương hiệu socola Feastables đạt doanh thu 250 triệu USD và chuỗi MrBeast Burger.

Với thu nhập ước tính 85 triệu USD mỗi năm và tổng lượng theo dõi đa nền tảng đạt 634 triệu người, anh đã định nghĩa lại khái niệm "người sáng tạo nội dung" thành những ông trùm truyền thông quyền lực.

2. CaylusBlox: Bậc thầy khai thác tâm lý thế hệ

Alpha Caylus Cunningham, chủ nhân kênh CaylusBlox, đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong mảng Gaming khi đã có tới 8,61 triệu người đăng ký (tính đến đầu tháng 2/2026). Thành công của Caylus đến từ việc nắm bắt nhạy bén các xu hướng siêu thực như "Italian Brainrot" (một dạng meme do AI tạo ra) và tích hợp chúng vào các trò chơi Roblox phổ biến như "Steal a Brainrot".

Với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ lên tới hàng chục ngàn người đăng ký mới mỗi ngày, kênh của chàng game thủ này là ví dụ điển hình cho khả năng kết nối sâu sắc với đối tượng khán giả trẻ tuổi, thông qua các tiểu văn hóa internet đang thịnh hành.

3. IShowSpeed: Cuộc cách mạng livestream không giới hạn

Darren Jason Watkins Jr. (IShowSpeed) đã tạo nên một cột mốc lịch sử cho ngành phát trực tuyến với chuyến lưu diễn "Speed Does America" kéo dài 35 ngày, phát sóng 24/7 xuyên suốt nước Mỹ.

Nhờ công nghệ truyền dẫn tiên tiến của TVU Networks, Watkins đã duy trì kết nối liên tục ngay cả khi di chuyển ở tốc độ cao hay tại các vùng sâu vùng xa. Với 50,9 triệu người đăng ký, hai năm liên tiếp giành giải "Streamer của năm" và sự nghiệp âm nhạc đang lên với album "Speed Gang", anh đã trở thành một biểu tượng văn hóa có tầm ảnh hưởng toàn cầu, kết nối giữa gaming, thể thao và âm nhạc.

4. Double Date: "Xưởng sản xuất" nội dung số vô cùng năng suất

Kênh "Double Date" là minh chứng cho sự thành công của chiến lược "tấn công" thuật toán YouTube Shorts bằng khối lượng sản xuất khổng lồ. Được vận hành bởi hai cặp đôi người Úc là "Jasmin & James" và "Cadel & Mia", mạng lưới này duy trì tần suất đăng tải từ 30-70 video Shorts mỗi hai ngày.

Chiến lược này đã giúp họ đạt được con số kỷ lục 4,6 tỷ lượt xem chỉ trong một tuần vào tháng 8/2025, biến việc vlogging cặp đôi thành một "cỗ máy in tiền" mang về doanh thu ước tính khoảng 70.000 USD mỗi tháng trên tất cả các nền tảng.

5. Cadel and Mia: Sức hút từ sự chân thực và gắn kết gia đình

Là một phần quan trọng trong liên minh Double Date, Cadel và Mia đã tự xây dựng thương hiệu cá nhân mạnh mẽ với hơn 11 triệu người đăng ký trên kênh riêng. Cặp đôi vũ sư chuyên nghiệp này tập trung vào các video về vũ đạo, phong cách sống và các nội dung "biến hình" đầy cảm hứng.

Khả năng xây dựng mối quan hệ "ký sinh xã hội" (parasocial) mật thiết với người xem –những người họ coi như thành viên trong gia đình – đã giúp các video thử thách của họ thường xuyên lọt vào top thịnh hành toàn cầu với hàng chục triệu lượt xem mỗi clip.

6. Charlie Kirk: Tiếng nói chính trị hàng đầu

Charlie Kirk đã củng cố vị thế là một trong những nhà bình luận chính trị có ảnh hưởng nhất trên YouTube với 5,64 triệu người đăng ký và 1,34 tỷ lượt xem. Thông qua tổ chức Turning Point USA, Kirk tập trung vào các video tranh luận trực tiếp tại các trường đại học về những chủ đề nóng như nhập cư và các vấn đề xã hội.

Bất chấp những biến động về doanh thu quảng cáo trong mảng chính trị, kênh của anh vẫn duy trì một lượng khán giả trung thành cực lớn, biến nội dung dài và nặng về thông tin thành một công cụ định hướng dư luận mạnh mẽ trong năm 2025.

7. Law by Mike: Khi kiến thức pháp luật trở thành nội dung triệu view

Luật sư Mike Mandell (Law by Mike) đã khai thác thành công phân khúc giáo dục giải trí để thu hút hơn 17,2 triệu người đăng ký. Bằng cách chuyển hóa những lời khuyên pháp lý khô khan thành các video Shorts 60 giây đầy lôi cuốn, anh không chỉ cung cấp giá trị cho cộng đồng mà còn thu về lợi nhuận lớn từ mảng quảng cáo pháp lý có giá CPM rất cao (từ 10-20 USD).

Với doanh thu ước tính có thể lên tới 173.000-2.800.000 USD mỗi tháng, Mandell chứng minh rằng kiến thức chuyên môn chính thống là một tài sản vô giá trong nền kinh tế sáng tạo.

8. CoryxKenshin: Bước tiến thần tốc từ YouTube sang làng xuất bản

Cory Williams (CoryxKenshin) đã vượt ra khỏi giới hạn của một YouTuber gaming để trở thành một tác giả manga thành công rực rỡ với loạt truyện Monsters We Make. Tập đầu tiên của bộ manga này đã bán được 200.000 bản ngay trong tuần đầu tiên ra mắt, dẫn đến một thỏa thuận phân phối độc quyền với nhà xuất bản IDW Publishing để đưa tác phẩm tới các cửa hàng bán lẻ trên khắp Bắc Mỹ vào cuối năm 2025. Dù thường xuyên tạm nghỉ vắng bóng trên YouTube, Williams vẫn duy trì sức ảnh hưởng sâu rộng nhờ khả năng kể chuyện tài tình và việc xây dựng hình tượng anh hùng da màu đầy mạnh mẽ.

9. Zack D. Films: "Nhà máy" hoạt hình 3D và kỷ lục lượt xem

Zack D. Films đã trở thành một hiện tượng trong mảng nội dung ngắn nhờ các video hoạt hình 3D giải thích những sự thật kỳ lạ hoặc hiện tượng khoa học với nhịp độ nhanh. Với đội ngũ nghệ sĩ 3D đông đảo và quy trình sản xuất tối ưu (chi phí khoảng 1.000 USD mỗi dự án), kênh này đã tạo ra hơn 2 tỷ lượt xem mỗi tháng, xếp thứ 31 trong số các kênh có lượt xem cao nhất toàn nền tảng (tổng lượng lượt xem đã lên tới hơn 55 tỷ - theo Social Blade). Dù nội dung đôi khi gây tranh cãi vì tính "gây sốc", nhưng khả năng làm chủ sự giữ chân người xem bằng hình ảnh của Zack đã mang lại thành công tài chính đáng nể.

10. Outdoor Boys: Nghịch lý giữa sự bùng nổ và quyết định giải nghệ

Luke Nichols của kênh "Outdoor Boys" đã khép lại năm 2025 bằng một câu chuyện đầy cảm xúc khi tuyên bố giải nghệ vào tháng 5/2025, ngay tại thời điểm kênh đang phát triển mạnh mẽ nhất với 19,1 triệu người đăng ký. Sau khi thu hút 12 triệu người theo dõi chỉ trong 18 tháng, Nichols quyết định lùi bước vì những lo ngại về quyền riêng tư của gia đình và áp lực từ sự chú ý quá mức của công chúng.

Sau khi rời khỏi YouTube, anh đã chuyển sang một vai trò quan trọng trong hội đồng tôn giáo (LDS), để lại một di sản về nội dung sinh tồn và gắn kết gia đình đã được xem hơn 4 tỷ lần trên mạng xã hội.