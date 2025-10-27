iPad Pro M6 có thể sẽ trang bị hệ thống làm mát buồng hơi
Theo chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang có kế hoạch tích hợp công nghệ làm mát buồng hơi, vốn đã được áp dụng trên iPhone 17 Pro, vào dòng sản phẩm iPad Pro.
iPad Pro thế hệ mới có thể sẽ trang bị công nghệ làm mát buồng hơi
Trong bản tin "Power On" mới nhất, Gurman cho biết với sự phát triển của các con chip ngày càng mạnh mẽ, Apple dự kiến sẽ trang bị công nghệ làm mát buồng hơi cho iPad Pro trong thế hệ tiếp theo, có khả năng sử dụng chip "M6" được sản xuất trên quy trình 2 nanomet của TSMC.
Hệ thống làm mát bằng chất lỏng này sẽ giúp giảm thiểu hiện tượng giảm xung nhịp, đặc biệt khi iPad Pro xử lý các tác vụ nặng. Nếu việc áp dụng buồng hơi cho iPhone và iPad Pro thành công, Apple có thể mở rộng công nghệ này sang các thiết bị khác, như MacBook Air.
Gurman cũng cho biết, Apple hiện đang duy trì chu kỳ làm mới khoảng 18 tháng cho iPad Pro, do đó, mẫu máy thế hệ tiếp theo dự kiến sẽ ra mắt vào mùa xuân năm 2027.
27/10/2025 12:20 PM (GMT+7)