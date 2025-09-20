MacBook giá rẻ của Apple có thể ra mắt trong năm nay

Apple đang chuẩn bị làm mới dòng sản phẩm MacBook của mình với hai phiên bản chính. Dự kiến, trong năm nay, người dùng sẽ có cơ hội sở hữu một chiếc MacBook giá rẻ thực sự, trong khi năm sau sẽ có một bản nâng cấp lớn cho các mẫu MacBook Pro. Sự kết hợp này sẽ giúp Apple phục vụ cả người dùng phổ thông lẫn các chuyên gia cao cấp.

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo, MacBook Pro mới sẽ được trang bị màn hình OLED, đánh dấu một bước tiến lớn về công nghệ hiển thị, với khả năng hỗ trợ cảm ứng. Đồng thời, một chiếc MacBook giá cả phải chăng hơn cũng đang được phát triển, dự kiến sẽ là mẫu cơ bản nhất trong dòng sản phẩm, nằm dưới MacBook Air.

Báo cáo cho biết, chiếc MacBook giá rẻ này sẽ sử dụng chip iPhone (bộ xử lý dòng A), có thể làm mờ ranh giới giữa iPad và MacBook. Kuo cho biết thêm rằng MacBook chạy chip A sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt vào quý 4 năm nay, nhưng sẽ không hỗ trợ cảm ứng. Mẫu máy này có thể được trang bị SoC A18 Pro, tương tự như chip trên các mẫu iPhone 16 Pro, và có màn hình 12,9 inch.

Mẫu MacBook giá rẻ có thể sẽ sử dụng chip dòng A của iPhone

Trong khi đó, thông tin từ một tài khoản trên mạng xã hội Weibo cho biết Apple đang xem xét việc sử dụng chip A19 Pro cho MacBook giá rẻ. Nếu điều này xảy ra, A19 Pro sẽ nhanh hơn A18 Pro, vốn có hiệu năng tương đương chip M1. Cả hai chip này đều không hỗ trợ Thunderbolt, do đó MacBook có thể sẽ chỉ được trang bị cổng USB-C thông thường.

Kuo dự đoán rằng MacBook giá rẻ sẽ có màn hình 13 inch và có thể có các tùy chọn màu sắc như bạc, xanh, hồng và vàng. Apple thường công bố các sản phẩm mới vào tháng 10, vì vậy rất có thể chiếc MacBook giá rẻ sẽ được ra mắt vào tháng tới. Nếu không, tháng 3 năm 2026 sẽ là khung thời gian khả thi tiếp theo.