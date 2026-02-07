“Siêu MacBook” sẵn sàng được Apple ra mắt

Chỉ trong một thời gian ngắn, thời lượng pin kéo dài cả ngày và hiệu suất tương đương máy tính để bàn đã trở thành tiêu chuẩn cho hầu hết các mẫu MacBook. Tuy nhiên, Apple dường như không dừng lại ở đó và có thể sẽ tiếp tục nâng cấp sản phẩm của mình.

Theo MacRumors, Apple có thể sẽ ra mắt MacBook trang bị chip M5 Ultra trong vài tuần tới. Dự kiến, dòng máy tính xách tay MacBook Pro M5 Pro và M5 Max sẽ được giới thiệu cùng với phiên bản macOS 26.3 vào cuối tháng này hoặc đầu tháng 3. Đặc biệt, bản phát hành thử nghiệm iOS 26.3 đã bao gồm mã tham chiếu đến chip M5 Pro và M5 Ultra, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu Apple có sắp ra mắt chiếc MacBook Pro đầu tiên với bộ xử lý Ultra hay không.

Mặc dù vậy, thông tin này vẫn chỉ là suy đoán vì các tài liệu tham khảo không nêu rõ tên thương mại của các chip mới. Thay vào đó, chúng chỉ đề cập đến số hiệu model và tên nền tảng của các chip. Mã nguồn cho thấy tên nền tảng H17C và H17D, liên quan đến dòng M5, trong khi phiên bản M5 cơ bản được đánh dấu là H17G. Các chữ cái C và D thường chỉ các chip Max và Ultra, trong khi chữ cái S, thường dùng cho các chip Pro lại không xuất hiện.

Có thể lý do cho sự lẫn lộn trong việc đặt tên nền tảng là do sự thay đổi trong hệ thống mã hóa của Apple. Nếu không, có thể công ty đang thử nghiệm một chiếc Mac mới với chip M5 Ultra. Chiếc Mac Studio gần đây nhất được trang bị chip Ultra được ra mắt vào tháng 3/2024, nhưng lại sử dụng chip M3 Ultra thay vì M4 Ultra. Dẫu vậy, vẫn chưa có thông tin nào về việc ra mắt một chiếc Mac Studio mới.

Bên cạnh đó, cũng có khả năng Apple đã bỏ sót thông tin về M5 Pro trong bản phát hành thử nghiệm iOS 26.3 và sẽ bổ sung nó vào phiên bản chính thức của phần mềm.

Với những thông tin này, nhiều người dùng công nghệ đang háo hức chờ đợi sự ra mắt của các sản phẩm mới, đặc biệt khi đây có thể là chiếc MacBook Pro mạnh mẽ nhất cho đến nay của Apple.