Giá MacBook tháng 12: Giảm tối đa 5 triệu đồng

Sau đợt Black Friday vào tháng 11, dòng MacBook lại chứng kiến đợt giảm giá tiếp theo vào tháng 12 này, đi kèm nhiều ưu đãi thu hút khách hàng.

Tháng 12 – thời điểm mua sắm nhộn nhịp nhất trong năm đang chứng kiến cuộc đua giảm giá mạnh mẽ từ các thương hiệu công nghệ. Trong đó, MacBook tiếp tục là cái tên dẫn dắt xu hướng khi nhiều model được điều chỉnh giảm tối đa 5 triệu đồng, kèm theo hàng loạt quà tặng hấp dẫn. Đây được xem là cơ hội “vàng” cho người dùng nâng cấp thiết bị phục vụ học tập, làm việc hoặc chuẩn bị quà tặng dịp lễ cuối năm.

Ảnh minh họa.

Khảo sát tại các hệ thống bán lẻ lớn như FPT Shop, TopZone, CellphoneS, mức giá ưu đãi xuất hiện ở hầu hết các dòng MacBook, từ MacBook Air M2, các phiên bản MacBook Air 15 inch M4, cho đến MacBook Pro M4. Trong đó, MacBook Pro 14 inch M5 đã được lên kệ nhưng chưa được giảm giá. Một số cửa hàng còn tặng kèm bao da, túi chống sốc, phần mềm bản quyền hoặc giảm giá phụ kiện, giúp tổng giá trị ưu đãi tăng thêm đáng kể.

Ảnh minh họa.

Các chuyên gia nhận định, thị trường cuối năm luôn là thời điểm các hệ thống bán lẻ “làm nóng” nhu cầu bằng các chương trình khuyến mãi sâu. Điều này tạo ra lợi thế lớn cho người tiêu dùng khi có thể sở hữu MacBook với giá tốt nhất trong vòng nhiều tháng qua.

Bảng giá MacBook tháng 12:

Tên MacBook Bộ nhớ RAM/ SSD Số lõi GPU

Giá niêm yết

(triệu đồng)

Giá ưu đãi

(triệu đồng)

MacBook Air 13 inch M2

16GB/256GB

 8 24.49

19.69

MacBook Air 13 inch M4

16GB/256GB

 8 26.49

25.29

32GB/256GB

 10 36.29

34.49

32GB/512GB

 41.19

39.49

24GB/512GB

 36.29

34.69

24GB/1TB

41.19

39.49

MacBook Air 15 inch M4

16GB/256GB

 10 31.39

29.99

16GB/512GB

 36.29

33.99

16GB/1TB

41.19

40.19

24GB/512GB

41.19

39.49

24GB/1TB

46.09

45.09

MacBook Pro 14 inch M4 Pro

24GB/512GB

 16 51.99

49.99

48GB/512GB

 61.79

60.29

48GB/1TB

66.69

 -

MacBook Pro 14 inch M5

16GB/512GB

 10

41.99

 -

16GB/1TB

46.89

 -

MacBook Pro 16 inch M4 Pro

48GB/1TB

 20 81.69

79.09

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 8/12/2025, tham khảo tại TGDĐ.

Ký tự "-" là không giảm giá.

-11/12/2025 10:50 AM (GMT+7)
