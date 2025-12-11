Giá MacBook tháng 12: Giảm tối đa 5 triệu đồng

Tháng 12 – thời điểm mua sắm nhộn nhịp nhất trong năm đang chứng kiến cuộc đua giảm giá mạnh mẽ từ các thương hiệu công nghệ. Trong đó, MacBook tiếp tục là cái tên dẫn dắt xu hướng khi nhiều model được điều chỉnh giảm tối đa 5 triệu đồng, kèm theo hàng loạt quà tặng hấp dẫn. Đây được xem là cơ hội “vàng” cho người dùng nâng cấp thiết bị phục vụ học tập, làm việc hoặc chuẩn bị quà tặng dịp lễ cuối năm.

Ảnh minh họa.

Khảo sát tại các hệ thống bán lẻ lớn như FPT Shop, TopZone, CellphoneS, mức giá ưu đãi xuất hiện ở hầu hết các dòng MacBook, từ MacBook Air M2, các phiên bản MacBook Air 15 inch M4, cho đến MacBook Pro M4. Trong đó, MacBook Pro 14 inch M5 đã được lên kệ nhưng chưa được giảm giá. Một số cửa hàng còn tặng kèm bao da, túi chống sốc, phần mềm bản quyền hoặc giảm giá phụ kiện, giúp tổng giá trị ưu đãi tăng thêm đáng kể.

Ảnh minh họa.

Các chuyên gia nhận định, thị trường cuối năm luôn là thời điểm các hệ thống bán lẻ “làm nóng” nhu cầu bằng các chương trình khuyến mãi sâu. Điều này tạo ra lợi thế lớn cho người tiêu dùng khi có thể sở hữu MacBook với giá tốt nhất trong vòng nhiều tháng qua.

Bảng giá MacBook tháng 12:

Tên MacBook Bộ nhớ RAM/ SSD Số lõi GPU Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) MacBook Air 13 inch M2 16GB/256GB 8 24.49 19.69 MacBook Air 13 inch M4 16GB/256GB 8 26.49 25.29 32GB/256GB 10 36.29 34.49 32GB/512GB 41.19 39.49 24GB/512GB 36.29 34.69 24GB/1TB 41.19 39.49 MacBook Air 15 inch M4 16GB/256GB 10 31.39 29.99 16GB/512GB 36.29 33.99 16GB/1TB 41.19 40.19 24GB/512GB 41.19 39.49 24GB/1TB 46.09 45.09 MacBook Pro 14 inch M4 Pro 24GB/512GB 16 51.99 49.99 48GB/512GB 61.79 60.29 48GB/1TB 66.69 - MacBook Pro 14 inch M5 16GB/512GB 10 41.99 - 16GB/1TB 46.89 - MacBook Pro 16 inch M4 Pro 48GB/1TB 20 81.69 79.09

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 8/12/2025, tham khảo tại TGDĐ.

Ký tự "-" là không giảm giá.