Cách sử dụng tính năng "Chia tiền" trong nhóm chat Zalo

Trong bản cập nhật tháng 2/2026, Zalo đã bổ sung tính năng "Chia tiền" để người dùng chia đều chi phí ngay trong nhóm chat. Người chia tiền chỉ cần gửi thông tin vào nhóm chat chung, sau đó chi phí sẽ được tự động chia đều cho các thành viên được lựa chọn mà không cần tính toán phức tạp hay mất thời gian gửi hóa đơn cho từng người.

- Bước 1: Vào nhóm chat cần chia tiền.

- Bước 2: Chọn dấu ba chấm trên Thanh tin nhắn, chọn "Chia tiền nhóm".

- Bước 3: Chọn số tài khoản dùng để nhận tiền

- Bước 3: Nhập số tiền cần chia và lựa chọn thành viên cần chia tiền.

- Bước 4: Bấm "Gửi yêu cầu".

Sau khi hoàn thành, người dùng có thể kiểm tra trạng thái thanh toán của các thành viên bằng cách bấm Xem chi tiết ở dưới thông tin chia tiền.

Đối với người trả tiền, việc thanh toán được thực hiện nhanh chóng với số tiền đã được chia sẵn, giúp quá trình trở nên đơn giản và rõ ràng hơn trong các nhóm đông người. Để thực hiện, người dùng chỉ cần thực hiện các bước đơn giản sau:

- Bước 1: Bấm "Chuyển khoản" và vào trang chuyển khoản.

- Bước 2: Kiểm tra lại thông tin và xác nhận chuyển khoản trên ứng dụng ngân hàng.

- Bước 3: Quay lại nhóm chat, nhấn "Xác nhận đã trả" để thông báo cho mọi người trong nhóm về việc trả tiền.