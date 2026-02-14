5 thao tác nhanh giúp phụ huynh quản lý trẻ em xem video ngắn trên Youtube

Trong lần cập nhật mới nhất, Youtube bổ sung công cụ giới hạn thời gian xem video ngắn (YouTube Shorts), loại nội dung được thiết kế để phát liên tục và ngày càng phổ biến với người dùng nhỏ tuổi.

Dưới đây là các bước đơn giản để phụ huynh cài đặt tính năng giới hạn thời gian xem video ngắn đối với tài khoản trẻ em và thanh thiếu niên.

- Bước 1: Tại màn hình trang chủ, bạn nhấp vào logo trang cá nhân ở góc dưới bên phải.

- Bước 2: Bạn nhấp tiếp vào biểu tượng bánh răng Cài đặt ở góc trên bên phải

- Bước 3: Trong mục Cài đặt chọn Quản lý thời gian.

- Bước 4: Kéo xuống cuối cùng, ở mục Giới hạn hàng ngày, bạn gạt bật nút Giới hạn xem trang Shorts.

- Bước 5: Bạn chọn mốc thời gian phù hợp mà bạn muốn cho con xem.

Ngoài giới hạn thời gian, YouTube còn cho phép phụ huynh có thể đặt mức 0 phút, đồng nghĩa với việc chặn hoàn toàn Shorts trên tài khoản trẻ em nếu cần. Những thay đổi này nhằm giúp phụ huynh linh hoạt hơn trong việc định hình trải nghiệm xem, thay vì áp dụng một khung kiểm soát cứng cho toàn bộ nền tảng.

Song song với việc kiểm soát thời gian, YouTube cũng cập nhật nguyên tắc đề xuất nội dung cho người dùng tuổi thanh thiếu niên. Theo đó, thuật toán sẽ ưu tiên các video mang tính khơi gợi sự tò mò và truyền cảm hứng, giúp xây dựng kỹ năng sống, trải nghiệm lành mạnh và cung cấp thông tin đáng tin cậy, hỗ trợ sức khỏe tinh thần.

Ngược lại, nền tảng tiếp tục hạn chế việc xem lặp lại những nội dung có nguy cơ dẫn đến hành vi tiêu cực, chẳng hạn các video lý tưởng hóa hình thể hay chuẩn mực ngoại hình không lành mạnh.