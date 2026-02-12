Thiết bị điện tử gia dụng cận Tết: mua vì cần hay vì thấy rẻ?

Cứ mỗi dịp cận Tết Nguyên đán, thị trường thiết bị điện tử gia dụng lại bước vào mùa cao điểm của nhu cầu mua sắm cũng như khuyến mãi. Với nhiều gia đình, Tết trở thành thời điểm tiện tay nâng cấp thiết bị cho căn nhà.

Tuy nhiên, không ít người sau đó nhận ra món đồ mua về ít dùng, thậm chí bị bỏ quên chỉ sau vài tháng. Câu hỏi đặt ra là: Tết có thực sự là thời điểm tốt để mua thiết bị gia dụng hay chỉ là một “bẫy giảm giá” quen thuộc?

Tâm lý dễ mua sắm mạnh tay dịp Tết

Tâm lý mua sắm trước Tết thường chịu tác động từ nhiều yếu tố. Đầu tiên là nhu cầu thực tế tăng cao khi những ngày cao điểm Tết khiến việc nấu nướng, dọn dẹp trở nên quá tải, thúc đẩy người dùng tìm đến các thiết bị hỗ trợ. Tiếp theo là yếu tố khuyến mãi, bởi cuối năm cũng là thời điểm các hãng và hệ thống bán lẻ tung ra nhiều chương trình ưu đãi để xả hàng, đẩy doanh số.

Bên cạnh đó, Tết còn gắn với tâm lý “đổi mới” khi nhiều gia đình coi việc sắm đồ gia dụng mới như một cách làm mới không gian sống, tạo cảm giác khởi đầu thuận lợi cho năm mới. Chính sự cộng hưởng này khiến quyết định mua sắm dễ diễn ra nhanh hơn bình thường.

Thời điểm tốt để mua thiết bị gia dụng

Không thể phủ nhận Tết vẫn là thời điểm hợp lý để mua một số thiết bị điện tử gia dụng, đặc biệt nếu nhu cầu đã rõ từ trước. Những thiết bị có tần suất sử dụng cao quanh năm như máy rửa chén bát, robot hút bụi, nồi áp suất điện hay máy lọc không khí thường phát huy hiệu quả lâu dài.

Trong trường hợp này, việc mua trước Tết giúp gia đình vừa hưởng ưu đãi giá, vừa giảm áp lực việc nhà trong dịp lễ. Đặc biệt, với các gia đình đông người, thường xuyên nấu nướng hoặc nhà có trẻ nhỏ, người lớn tuổi, những thiết bị này không chỉ phục vụ vài ngày Tết mà còn gắn bó với sinh hoạt hằng ngày.

Một điểm đáng lưu ý khác là nhiều sản phẩm điện tử gia dụng lớn thường có chu kỳ giảm giá mạnh vào cuối năm. Nếu người mua đã theo dõi giá từ trước, Tết có thể là thời điểm chốt mua hợp lý.

Cẩn thận “bẫy giảm giá”

Không ít thiết bị điện tử gia dụng có công năng khá hạn chế trong sinh hoạt thường ngày nhưng được quảng bá rầm rộ dịp cuối năm nhằm tận dụng tâm lý mua sắm chỉ vì thấy giá rẻ của người dùng. Đó thường là các thiết bị quá chuyên dụng, ít linh hoạt hoặc chỉ phù hợp với nhu cầu ngắn hạn.

Ngoài ra, một số chương trình giảm giá thực chất chỉ là giảm trên giá niêm yết cao, hoặc áp dụng cho phiên bản cũ, đời thấp mà người mua không để ý kỹ.

Một bẫy khác mà người tiêu dùng dễ mắc phải là mua thiết bị có nhiều tính năng thông minh nhưng không phù hợp thói quen sử dụng. Các chức năng kết nối ứng dụng, điều khiển từ xa nghe hấp dẫn nhưng lại hiếm khi dùng tới, trong khi lại làm tăng chi phí ban đầu.

Hãy “mua đúng nhu cầu” thay vì “mua theo phong trào”

Để tránh rơi vào bẫy giảm giá, người tiêu dùng cần quay lại câu hỏi cốt lõi: thiết bị này có dùng thường xuyên sau Tết hay không. Nếu câu trả lời là có, đây là khoản đầu tư hợp lý. Nếu chỉ phục vụ vài bữa cỗ hoặc vài ngày cao điểm, cần cân nhắc kỹ.

Ngoài ra, nên xác định rõ vấn đề cần giải quyết trong sinh hoạt hằng ngày. Ví dụ, nếu gia đình mệt mỏi vì rửa chén bát, máy rửa chén bát là giải pháp trực tiếp. Nếu việc dọn dẹp chiếm nhiều thời gian, robot hút bụi mang lại giá trị rõ rệt hơn so với các thiết bị phụ trợ khác.

Đặc biệt, việc so sánh giá trong một khoảng thời gian đủ dài cũng giúp người mua tỉnh táo hơn trước các chương trình khuyến mãi cuối năm.