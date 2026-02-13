Xiaomi 18 series lộ diện với 4 phiên bản và camera "khủng" 200MP

Theo GSM Arena, Xiaomi đang chuẩn bị giới thiệu bộ đôi smartphone Xiaomi 17 và Xiaomi 17 Ultra trên toàn cầu, dự kiến diễn ra trước thềm sự kiện MWC 2026. Bên cạnh đó, hãng cũng đang phát triển dòng điện thoại Xiaomi 18 thế hệ tiếp theo, với thông tin chi tiết đã được chia sẻ trên các trang mạng.

Theo nguồn tin rò rỉ, dòng sản phẩm Xiaomi 18 có khả năng sẽ bao gồm bốn phiên bản: Xiaomi 18 tiêu chuẩn, Xiaomi 18 Pro, Xiaomi 18 Pro Max và Xiaomi 18 Ultra. Trong đó, ba phiên bản đầu tiên dự kiến sẽ ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 9, trong khi phiên bản Ultra có thể xuất hiện muộn hơn, vào khoảng tháng 12 năm 2026.

Thời điểm phát hành toàn cầu cho loạt sản phẩm này được cho là sẽ diễn ra trong quý I năm 2027, tiếp tục duy trì lịch trình ra mắt quen thuộc của Xiaomi trong những năm gần đây.

Về cấu hình, Xiaomi 18 tiêu chuẩn được đồn đoán sẽ sở hữu màn hình khoảng 6.3 - 6.4 inch, đi kèm với vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 thế hệ mới. Hệ thống camera sau có thể bao gồm ba cảm biến 50MP + 50MP + 200MP với ống kính tiềm vọng, cho thấy Xiaomi vẫn đang tập trung vào việc nâng cao khả năng nhiếp ảnh di động.

Ở phân khúc cao hơn, Xiaomi 18 Pro và Pro Max dự kiến sẽ sử dụng cùng một con chip, nhưng sẽ được nâng cấp mạnh mẽ về camera và kích thước màn hình, đặc biệt là phiên bản Pro Max có thể đạt tới 6.9 inch. Hai phiên bản này cũng được kỳ vọng sẽ sở hữu màn hình phụ đa năng hơn.

Cuối cùng, model Xiaomi 18 Ultra cao cấp nhất có thể sở hữu màn hình 6.9 inch, được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, kết hợp với RAM LPDDR6 và cảm biến camera tele 200MP. Tuy nhiên, do thời điểm ra mắt còn khá xa, các thông tin hiện tại chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi.

Trong thời gian tới, dòng sản phẩm Xiaomi 18 được kỳ vọng sẽ dần lộ diện qua các chứng nhận kỹ thuật. Hiện tại, Xiaomi đang tập trung vào việc ra mắt toàn cầu các mẫu Xiaomi 17 và Xiaomi 17 Ultra, trong khi Xiaomi 17 Max cũng được đồn đoán sẽ ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào quý 2 năm 2026.

Có thể thấy, Xiaomi đang tiếp tục theo đuổi chiến lược "phân tầng rõ rệt" cho dòng flagship của mình, từ phiên bản tiêu chuẩn gọn nhẹ đến các phiên bản Pro, Max và Ultra, tập trung mạnh vào camera và công nghệ mới. Nếu xu hướng này được duy trì, dòng Xiaomi 18 nhiều khả năng sẽ cạnh tranh trực diện với các flagship cao cấp nhất trên thị trường, đặc biệt trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động.