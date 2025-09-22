MacBook Pro OLED sẽ có màn hình cảm ứng

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, Apple dự kiến sẽ sản xuất mẫu MacBook Pro OLED đầu tiên vào năm tới, và sản phẩm này sẽ được trang bị màn hình cảm ứng. Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội X (Twitter), Kuo cho biết MacBook Pro OLED sẽ tích hợp công nghệ cảm ứng on-cell, cho phép các cảm biến cảm ứng được tích hợp trực tiếp vào lớp trên cùng của màn hình, thay vì sử dụng một lớp cảm ứng riêng biệt.

Ảnh minh họa

Kuo nhận định rằng sự thay đổi này phản ánh quan sát lâu dài của Apple về hành vi người dùng iPad, cho thấy rằng trong một số trường hợp, điều khiển cảm ứng có thể nâng cao năng suất và trải nghiệm người dùng. Ông cũng cho rằng mẫu MacBook giá rẻ mới, dự kiến sản xuất hàng loạt vào quý IV năm nay, sẽ không có màn hình cảm ứng, mặc dù thế hệ thứ hai của mẫu này có thể hỗ trợ tính năng này và dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Theo báo cáo từ tờ The Elec của Hàn Quốc, Samsung sẽ cung cấp màn hình cho thế hệ MacBook Pro OLED đầu tiên của Apple. Hiện tại, thông tin về kiến trúc chip mà Apple sẽ sử dụng cho các mẫu OLED vẫn chưa được công bố.

Trước đây, có tin đồn rằng các mẫu MacBook Pro sử dụng chip M5 sẽ ra mắt vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, vào tháng 7, chuyên gia Mark Gurman từ Bloomberg cho biết Apple đang xem xét lùi thời điểm phát hành các mẫu này đến đầu năm 2026. Gurman cũng dự đoán rằng MacBook Pro sẽ có màn hình OLED vào khoảng cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, điều này có thể dẫn đến việc Apple cập nhật dòng MacBook Pro hai lần trong cùng một năm.

Trước đó, Apple đã từng phát hành các mẫu máy với chip M2 Pro và M2 Max vào tháng 1 năm 2023, sau đó là các mẫu với chip M3, M3 Pro và M3 Max vào tháng 10 năm 2023. Do đó, có khả năng chúng ta sẽ thấy thế hệ chip M5 vào tháng 1 năm 2026, tiếp theo là thế hệ M6 với màn hình OLED vào tháng 10 năm 2026.

Dù thế nào, các mẫu MacBook Pro màn hình OLED dự kiến sẽ có nhiều cải tiến đáng kể, bao gồm thiết kế mỏng hơn và phần khuyết nhỏ hơn, cùng với tính năng hỗ trợ màn hình cảm ứng.