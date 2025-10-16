MacBook Pro M5 gây choáng: nhanh hơn, thông minh hơn và “ngập tràn” sức mạnh AI

Apple vừa công bố phiên bản mới của MacBook Pro 14 inch với điểm nhấn đến từ chip M5 thế hệ tiếp theo. Sản phẩm đi kèm với nhiều nâng cấp đáng chú ý, bao gồm CPU nhanh hơn, GPU tích hợp với bộ tăng tốc Neural Accelerator, bộ nhớ nhanh hơn và thời lượng pin được cải thiện.

MacBook Pro 14 inch thế hệ mới có giá bán từ 42 triệu đồng.

Chip M5 mới bên trong MacBook Pro M5 bao gồm CPU 10 nhân mang lại hiệu năng đa luồng nhanh hơn tới 20% so với chip M4. GPU 10 nhân với bộ tăng tốc cho hiệu suất đồ họa nhanh hơn 1,6 lần trong các ứng dụng chuyên nghiệp và tốc độ khung hình cao hơn 1,6 lần trong các trò chơi điện tử.

MacBook Pro 14 inch chạy trên hệ điều hành macOS Tahoe với giao diện Liquid Glass, tính năng tìm kiếm Spotlight được cải tiến và tích hợp Live Activities từ iPhone cùng với Live Translation trong các ứng dụng như Tin nhắn, FaceTime và Điện thoại.

Apple M5 chính là sức mạnh bên trong MacBook Pro mới.

Điều này rất quan trọng vì chip M5, cùng với GPU và Neural Engine 16 lõi mới, có khả năng xử lý các quy trình làm việc AI trên thiết bị tốt hơn tới 3,5 lần. Ngoài ra, MacBook Pro M5 14 inch còn cung cấp dung lượng lưu trữ lên đến 4 TB, với hiệu năng SSD (tốc độ đọc/ghi) gấp đôi thế hệ trước.

Với sức mạnh tính toán vượt trội, người dùng sẽ nhận được trải nghiệm tốc độ tạo văn bản thành hình ảnh nhanh hơn đáng kể qua các mô hình khuếch tán trong các ứng dụng như Draw Things, cũng như tốc độ xử lý các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nhanh hơn trong LM Studio. Apple cũng cho biết tốc độ render 3D trong Blender nhanh hơn tới 1,7 lần và hiệu suất dựng hình trong Xcode nhanh hơn tới 1,2 lần.

Sản phẩm cung cấp cổng sạc USB-C với cải tiến về tốc độ sạc.

MacBook Pro M5 có thời lượng pin lên đến 24 giờ giữa các lần sạc, dài hơn 4 giờ so với phiên bản trước. Máy được trang bị bộ sạc USB-C 70W trong hộp, nhưng người dùng có thể nâng cấp lên bộ chuyển sạc 96W nhanh hơn với giá 20 USD.

Hiệu suất tăng lên này sẽ mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn trong nhiều tình huống, từ sinh viên chép lại bài giảng, người sáng tạo nội dung sử dụng công cụ AI, đến các doanh nghiệp chạy mô hình cục bộ để thu thập thông tin từ dữ liệu. Mặc dù những nâng cấp này có thể chỉ là cải tiến cho người dùng MacBook Pro M4, nhưng chúng sẽ tạo ra sự khác biệt lớn cho người dùng chip Intel hoặc M1.

Hai cạnh bên của MacBook Pro mới.

Mặc dù MacBook Pro mới với chip M5 mang đến nhiều nâng cấp đáng kể, nó cũng tạo tiền lệ cho các mẫu M5 Pro và M5 Max sắp ra mắt. Tuy nhiên, một số khía cạnh vẫn được giữ nguyên, như màn hình Liquid Retina XDR ProMotion 14 inch (độ sáng tối đa 1.600 nit) và các chuẩn kết nối không dây như Wi-Fi 6E và Bluetooth 5.3.

Cuối cùng, MacBook Pro vẫn có sẵn các màu sắc cổ điển: Đen và Bạc. Giá khởi điểm cho MacBook Pro M5 14 inch là 1.599 USD (42 triệu đồng) cho phiên bản cơ bản, với RAM 16 GB (băng thông bộ nhớ 153 GB/s) và dung lượng lưu trữ 512 GB. Mặc dù đã cho phép đặt hàng trước, sản phẩm sẽ chỉ chính thức có mặt tại các cửa hàng từ ngày 22/10/2025.