Apple rò rỉ thông tin về hai mẫu MacBook mới với chip A15 và A18 Pro

Một bộ công cụ gỡ lỗi của hệ điều hành nội bộ Apple đã tiết lộ rằng công ty này đang thử nghiệm hai mẫu MacBook mới: một chiếc sử dụng chip A15 và một chiếc khác trang bị chip A18 Pro, có khả năng sẽ được ra mắt trong thời gian tới. Thông tin này được phát hiện từ tệp gỡ lỗi mà các kỹ sư Apple sử dụng, mặc dù bộ công cụ này đã bị gỡ bỏ khỏi trang web của Apple sau khi thông tin bị rò rỉ.

Cụ thể, trong các tài liệu liên quan đến Mac, có một mục mô tả một chiếc MacBook chưa được phát hành với chip A15, được đánh dấu với tên mã "mac14p" trên nền tảng H14P. Theo trang MacRumors, chiếc MacBook này có thể tương ứng với tên mã J267.

Ngoài ra, trong cùng bộ dữ liệu, có một mục khác liên quan đến một chiếc MacBook sử dụng chip A18 Pro, với mã định danh J700. Mẫu này được mô tả là trang bị hệ thống con không dây "Sunrise" do MediaTek sản xuất. So với mẫu thử nghiệm A15, MacBook A18 Pro có vẻ như là một sản phẩm hoàn thiện hơn, với tên mã nội bộ cụ thể và các chi tiết hệ thống con rõ ràng.

Dù vậy, khả năng Apple ra mắt một chiếc Mac sử dụng chip A15 Bionic vào năm 2026 là rất thấp, bởi chip này đã được giới thiệu cách đây gần 5 năm. Ngược lại, MacBook A18 Pro hứa hẹn sẽ mạnh mẽ hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu trong tương lai và phù hợp với dòng chip hiện tại của công ty.

Theo các nguồn tin, MacBook A15 có thể chỉ là một nền tảng thử nghiệm trước khi Apple lên kế hoạch ra mắt một mẫu MacBook giá rẻ sử dụng chip của iPhone. Trước đó, bộ công cụ chuyển đổi dành cho nhà phát triển Mac mini đã sử dụng chip A12Z, nhưng tất cả các mẫu Mac sử dụng chip Apple Silicon cho người tiêu dùng hiện tại đều sử dụng dòng chip M.

Tin đồn cho biết, mẫu MacBook giá rẻ này sẽ được ra mắt vào năm sau, trang bị chip A18 Pro, màn hình 13 inch và có các tùy chọn màu sắc như bạc, xanh dương, hồng và vàng.