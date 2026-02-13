Những mẫu máy tính bảng giá từ 5 đến 7 triệu đồng đáng mua hiện nay

Honor Pad X9a - 5,8 triệu đồng

Honor Pad X9a nổi bật với thiết kế kim loại nguyên khối mỏng nhẹ, mang đậm phong cách hiện đại. Khung vỏ được gia công tỉ mỉ qua nhiều công đoạn cắt kim cương và đánh bóng, tạo nên bề mặt sáng mịn với các đường cong mềm mại, mang lại cảm giác chắc chắn khi sử dụng. Dù được làm từ chất liệu nhôm cao cấp, sản phẩm vẫn giữ độ mỏng chỉ 6.77 mm và trọng lượng nhẹ, giúp người dùng dễ dàng cầm nắm trong thời gian dài khi học tập, làm việc hay giải trí.

Điểm nổi bật của Honor Pad X9a là màn hình lớn 11.5 inch với độ phân giải 2508 × 1504 pixels. Tấm nền chất lượng cao cho hình ảnh sắc nét và chi tiết rõ ràng, đáp ứng tốt nhu cầu đọc tài liệu, xem phim và lướt web. Tần số quét 120 Hz mang lại trải nghiệm cuộn trang mượt mà, giúp chuyển động trơn tru hơn khi chơi game hoặc xem các nội dung có nhịp độ nhanh.

Độ sáng tối đa 400 nits cùng mật độ điểm ảnh 255 PPI đảm bảo khả năng hiển thị rõ ràng trong nhiều điều kiện ánh sáng. Màn hình còn đạt 100% dải màu sRGB, tái hiện màu sắc trung thực và được chứng nhận TÜV Rheinland về khả năng giảm ánh sáng xanh, giúp người dùng hạn chế mỏi mắt khi sử dụng lâu, đặc biệt trong môi trường thiếu sáng.

Về hiệu năng, Honor Pad X9a được trang bị RAM 6 GB kết hợp với công nghệ mở rộng RAM thông minh, giúp đa nhiệm ổn định và hạn chế tình trạng giật lag khi chuyển đổi ứng dụng. Bộ nhớ trong 128 GB mang lại không gian lưu trữ thoải mái cho tài liệu, hình ảnh và giải trí. Viên pin dung lượng 8300 mAh giúp thiết bị đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày, đi kèm với sạc nhanh 35 W hỗ trợ nạp năng lượng nhanh chóng, đảm bảo trải nghiệm liền mạch và tiện lợi cho người dùng.

Xiaomi Redmi Pad 2 - 5,6 triệu đồng

Xiaomi Redmi Pad 2 gây ấn tượng với thiết kế phẳng hiện đại và khung kim loại nguyên khối chắc chắn, mang lại cảm giác cao cấp ngay từ lần cầm đầu tiên. Với các đường nét vuông vức kết hợp bo cong nhẹ, sản phẩm không chỉ hài hòa mà còn dễ cầm nắm, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Mặt lưng hoàn thiện dạng nhám mịn giúp hạn chế bám vân tay và tăng độ bám khi thao tác, tạo sự thoải mái trong quá trình sử dụng lâu dài.

Redmi Pad 2 sở hữu màn hình lớn 11 inch với độ phân giải 2560 × 1600 pixel, mang đến chất lượng hiển thị sắc nét và chi tiết vượt trội so với các tablet HD thông thường. Khả năng hiển thị 10-bit màu cho phép tái hiện hơn một tỷ màu sắc, mang lại hình ảnh sống động và tự nhiên khi xem phim, học tập hay chỉnh sửa ảnh cơ bản. Tần số quét 90 Hz giúp các thao tác cuộn và chuyển cảnh mượt mà hơn, giảm thiểu hiện tượng giật lag khi lướt web hoặc chơi game nhẹ.

Về hiệu năng, Redmi Pad 2 được trang bị vi xử lý MediaTek Helio G100-Ultra, sản xuất trên tiến trình 6 nm, mang lại hiệu suất ổn định và khả năng tiết kiệm năng lượng tốt. Cấu trúc 8 nhân giúp máy đáp ứng mượt mà các nhu cầu học online, làm việc từ xa, giải trí và sử dụng ứng dụng hàng ngày. GPU Mali-G57 MC2 cho phép chơi một số tựa game phổ biến ở mức đồ họa trung bình mà vẫn duy trì nhiệt độ mát mẻ.d

Với viên pin dung lượng lớn 9000 mAh, Redmi Pad 2 có thể hoạt động bền bỉ suốt cả ngày dài. Hệ thống 4 loa stereo hỗ trợ Dolby Atmos mang đến trải nghiệm âm thanh sống động, rõ ràng và cân bằng, nâng cao đáng kể trải nghiệm xem phim, nghe nhạc và giải trí.

Huawei MatePad 11.5 - 6,7 triệu đồng

Huawei MatePad 11.5 là một trong những mẫu máy tính bảng nổi bật trong phân khúc giá từ 5 đến 7 triệu đồng. Sản phẩm gây ấn tượng với thiết kế tinh gọn, khung hợp kim nhôm nguyên khối vừa chắc chắn vừa nhẹ nhàng. Với trọng lượng chỉ 499 g và độ dày 6.8 mm, MatePad 11.5 mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái, thuận tiện cho việc di chuyển.

Các cạnh của máy được bo cong mềm mại, giúp hạn chế mỏi tay khi sử dụng lâu. Tông màu xám không gian tạo nên vẻ ngoài hiện đại, sang trọng, phù hợp với nhiều phong cách làm việc.

Điểm nổi bật của MatePad 11.5 là màn hình lớn 11.5 inch với độ phân giải 2.2K và tỷ lệ 3:2, mang lại không gian hiển thị rộng rãi và sắc nét. Tỷ lệ này đặc biệt lý tưởng cho việc đọc tài liệu, lướt web và làm việc với nội dung văn bản. Tần số quét 120 Hz giúp các thao tác cuộn, vẽ và xem video diễn ra mượt mà. Viền mỏng của màn hình cho tỷ lệ hiển thị lên đến 86%, tạo cảm giác liền mạch và dễ tập trung.

Về hiệu năng, thiết bị được trang bị 6 GB RAM, đáp ứng tốt các nhu cầu học tập, giải trí và làm việc văn phòng. Bộ công cụ WPS với giao diện giống như trên PC giúp người dùng xử lý tài liệu một cách thuận tiện hơn, cùng với khả năng đa nhiệm cửa sổ động cho phép mở và sắp xếp nhiều ứng dụng cùng lúc.

Huawei MatePad 11.5 thực sự là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm một máy tính bảng đa năng trong tầm giá hợp lý.

OPPO Pad SE Matte - 5,8 triệu đồng

OPPO được trang bị màn hình 11 inch với độ phân giải cao, mang lại khả năng hiển thị rõ nét cho các nhu cầu học tập, đọc tài liệu và giải trí. Với độ sáng lên đến 500 nits, thiết bị này cho phép người dùng dễ dàng quan sát nội dung ngay cả trong môi trường có nhiều ánh sáng.

Một trong những điểm nổi bật của OPPO Pad SE Matte Wi-Fi là tần số quét 90 Hz, giúp trải nghiệm cuộn trang trở nên mượt mà hơn, hỗ trợ hiệu quả khi lướt web, xem slide hay tham gia các lớp học trực tuyến. Đặc biệt, màn hình nhám phủ nano của sản phẩm giúp giảm đến 97% hiện tượng phản chiếu ánh sáng, cho phép người dùng làm việc dưới đèn hoặc gần cửa sổ mà không gặp tình trạng chói lóa như trên các màn hình bóng truyền thống.

Về cấu hình, OPPO Pad SE Matte Wi-Fi được trang bị vi xử lý Helio G100 với tiến trình 6 nm, kết hợp cùng 4 GB RAM và 128 GB bộ nhớ trong. Cấu hình này đáp ứng tốt các tác vụ học tập, giải trí nhẹ và đa nhiệm cơ bản, đồng thời cung cấp không gian lưu trữ thoải mái cho ứng dụng, tài liệu và video phục vụ nhu cầu hàng ngày của người dùng.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite - 5,6 triệu đồng

Samsung Galaxy Tab S6 Lite với 4 GB RAM và 64 GB bộ nhớ trong là một trong những lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc máy tính bảng giá từ 5 đến 7 triệu đồng. Sản phẩm này không chỉ nâng cao hiệu suất làm việc và học tập mà còn đi kèm với bút S Pen tích hợp sẵn.

Bút S Pen được thiết kế với độ trễ thấp và khả năng nhận diện lực nhấn chính xác, mang đến trải nghiệm viết và vẽ mượt mà, tự nhiên như bút thật. Người dùng có thể dễ dàng ghi chú trong các cuộc họp, phác thảo ý tưởng hoặc chuyển đổi chữ viết tay thành văn bản chỉ trong vài thao tác, giúp tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa công việc hàng ngày.

Phiên bản Galaxy Tab S6 Lite 2024 sở hữu màn hình 10.4 inch viền mỏng, tạo không gian hiển thị rộng rãi, lý tưởng cho việc học online, họp trực tuyến và xử lý tài liệu. Màn hình này cũng mang lại trải nghiệm giải trí sống động khi xem phim hoặc chơi game sau giờ làm việc.

Với thiết kế mỏng nhẹ, độ dày chỉ 7.0 mm và trọng lượng 467 g, Galaxy Tab S6 Lite 2024 rất thuận tiện để mang theo trong balo khi đi học hoặc đi làm. Khung kim loại cao cấp không chỉ giúp máy bền bỉ mà còn tôn lên vẻ sang trọng.

Đặc biệt, thiết bị này hỗ trợ làm việc liền mạch giữa các thiết bị Galaxy, cho phép người dùng dễ dàng sao chép nội dung giữa điện thoại và máy tính bảng, tiếp tục ghi chú trên Samsung Notes hoặc duyệt web trên Samsung Internet mà không bị gián đoạn, nâng cao hiệu quả sử dụng trong mọi tình huống.