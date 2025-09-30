MacBook Pro ​​sẽ có bốn bản nâng cấp lớn vào năm sau

Theo thông tin mới nhất từ Mark Gurman của Bloomberg, Apple sắp đưa vào sản xuất hàng loạt các mẫu MacBook Pro tiếp theo. Trong bản tin Power On, Gurman cho biết ông tin rằng các mẫu MacBook Pro mới sẽ được phát hành vào khoảng cuối năm 2025 đến quý đầu tiên của năm 2026, với khả năng đặt hàng muộn nhất vào tháng 3.

Ảnh minh họa

Thông thường, Apple phát hành máy Mac mới vào tháng 10, nhưng cả Gurman và nhà phân tích chuỗi cung ứng Ming-Chi Kuo đều dự đoán rằng các mẫu MacBook Pro tiếp theo có thể không ra mắt cho đến đầu năm 2026. Trước đó, Apple đã công bố các mẫu MacBook Pro với chip M2 Pro và M2 Max vào tháng 1 năm 2023, tạo tiền lệ cho khung thời gian này.

Các mẫu MacBook Pro 14 inch và 16 inch dự kiến sẽ được trang bị chip M5, M5 Pro và M5 Max. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có thông tin về những thay đổi lớn khác. Đến cuối năm 2026, MacBook Pro có thể nhận được bốn bản nâng cấp đáng chú ý, bao gồm màn hình OLED để cải thiện tỷ lệ tương phản, màn hình cảm ứng, thiết kế mỏng hơn và chip M6, M6 Pro, M6 Max được sản xuất bằng quy trình 2nm mới nhất của TSMC.

Ngoài ra, có thông tin cho rằng Apple có thể bổ sung kết nối di động cho máy Mac, với khả năng các mẫu MacBook Pro trang bị màn hình OLED sẽ được tích hợp modem tùy chỉnh tương tự như chip C1 trên iPhone 16e hoặc chip C1X trên iPhone Air. Đặc biệt, phần khuyết xung quanh camera trước có thể sẽ được thu nhỏ trên các mẫu OLED mới này.