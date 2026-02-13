Quyết định táo bạo của Apple với iPhone 17 Pro đã dạy cho các đối thủ bài học

Nhờ vào sự lắng nghe nhu cầu của khách hàng, Apple đã cho ra mắt một sản phẩm thành công, đặc biệt là các mẫu Pro với sự đầu tư được đền đáp theo cách đầy bất ngờ.

Sự thú vị ở sự thành công của iPhone 17 Pro nhằm không phải do camera trước 18 MP, camera tele 48 MP, pin dung lượng lớn hay thiết kế cải tiến, mà chính là màu Cam Vũ Trụ. Màu cam đã trở thành biểu tượng mới cho iPhone 17 Pro, chiếc điện thoại cao cấp đầu tiên của Apple không có tùy chọn màu đen.

Thông số kỹ thuật cải tiến không phải là yếu tố chính giúp iPhone 17 Pro bán chạy.

Chính quyết định táo bạo này đã mang lại lợi ích lớn cho công ty tại một trong những thị trường quan trọng nhất của Apple: Trung Quốc. Màu cam giúp sản phẩm dễ dàng nhận diện là một mẫu điện thoại cao cấp thuộc thế hệ mới.

Sự phổ biến của iPhone 17 Pro không chỉ dừng lại ở Trung Quốc. Thiết bị này đã thúc đẩy doanh số bán hàng toàn cầu, giúp Apple vượt qua Samsung để trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới vào năm 2025. Điều này càng ấn tượng hơn khi iPhone 17 Pro thiếu nhiều tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) mà các đối thủ cạnh tranh đang cung cấp.

Các chuyên gia cảnh báo Apple

Thành công nói trên không chỉ là chiến thắng của Apple, mà còn là niềm vui cho những khách hàng cảm thấy bị bỏ rơi khi các công ty khác tập trung quá nhiều vào các tính năng AI mà quên đi việc nâng cấp phần cứng và thông số kỹ thuật hàng năm.

Chính màu cam là thứ đã giúp sản phẩm thu hút người tiêu dùng.

Dẫu vậy, Apple rõ ràng vẫn cần nỗ lực hơn nữa. Một trong những lý do chính cho nhu cầu cao đối với dòng iPhone 17 là sự dồn nén từ những khách hàng đã mua thiết bị lần cuối vào năm 2020. Mặc dù mọi thứ đang thuận lợi cho Apple trong năm nay, Bloomberg cảnh báo rằng công ty cần phải xây dựng lại phần cứng và hệ điều hành của mình xoay quanh AI để duy trì khả năng cạnh tranh. Nếu không, Apple có nguy cơ tụt hậu so với các công ty đang ưu tiên phát triển AI.

Bất chấp việc Apple có hoàn toàn chấp nhận hay không, thế giới đã coi AI là một yếu tố không thể thiếu, và sớm muộn gì, các thiết bị của Apple cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ trở nên lỗi thời so với các sản phẩm tích hợp AI.