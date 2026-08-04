Những sản phẩm công nghệ bị chê nhiều nhất nửa đầu năm 2026

Hàng loạt sản phẩm và thiết bị mới liên tục ra mắt mỗi tuần, từ các công ty lớn đến những thương hiệu mới nổi. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào cũng thành công. Trong số đó, có những sản phẩm gây thất vọng thường để lại ấn tượng sâu sắc hơn cả. Hãy cùng điểm qua bốn trong số những sản phẩm như vậy.

Tủ lạnh Samsung Bespoke AI 4-Door Flex AI Family Hub

Với giá lên tới 3.500 USD (92 triệu đồng), sản phẩm này không có tay nắm như những chiếc tủ lạnh thông thường mà sử dụng công nghệ mở cửa tự động bằng giọng nói. Mặc dù Samsung quảng cáo rằng người dùng sẽ không còn phải vật lộn để mở cửa, nhưng nếu mất kết nối internet, họ sẽ không thể sử dụng tính năng này. Kết quả là, việc sửa chữa trở nên phức tạp hơn với nhiều bộ phận cơ khí và kết nối.

Galaxy S26

Chiếc smartphone cao cấp của Samsung cũng là một sản phẩm gây thất vọng lớn, đặc biệt khi không mang lại những cải tiến đáng kể so với tiền nhiệm. Nhiều người dùng đã chỉ trích Galaxy S26 vì không có sự nâng cấp đáng kể so với Galaxy S22 ra mắt cách đây nửa thập kỷ. Cả hai mẫu điện thoại đều sở hữu camera chính 50 MP, camera siêu rộng 12 MP và camera tele 10 MP, khiến người dùng đặt câu hỏi về lý do ra mắt một mẫu mới trong năm nay.

Dù Galaxy S26 không phải là một chiếc điện thoại tồi, nhưng sự thiếu hụt cải tiến đã khiến nhiều người thất vọng, đặc biệt là những ai kỳ vọng vào những nâng cấp hằng năm. Trong khi đó, Galaxy S25 có thể trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những ai tìm kiếm một món hời.

LG Gram Book

Khi mà giá RAM và SSD tăng cao, LG Gram Book được xem là một chiếc laptop tầm trung đáng mua, nhưng thực tế cho thấy sản phẩm này không đáp ứng được kỳ vọng. Người dùng phàn nàn về hiệu năng yếu kém, thời lượng pin không tốt và trọng lượng nặng (khoảng 1,45 kg).

Với mức giá 799 USD (21 triệu đồng), LG Gram Book khó có thể cạnh tranh với MacBook Neo đang được bán với giá chỉ 599 USD (15,74 triệu đồng) cho sinh viên.

Lollipop Star

Chiếc kẹo mút phát nhạc thông qua công nghệ dẫn truyền qua xương này đã gây tiếng vang tại CES và thu hút sự chú ý trên các chương trình truyền hình, nhưng giá thành cao (10 USD, khoảng 263.000 đồng, mỗi chiếc) và tính chất dùng một lần đã khiến nhiều người thất vọng. Việc sản phẩm này tạo ra lượng lớn rác thải nhựa và pin lithium chỉ sau vài phút sử dụng là một vấn đề nghiêm trọng.

Để xác định những sản phẩm công nghệ gây thất vọng nhất năm 2026, nội dung trên đã tham khảo ý kiến từ các chuyên gia, nghiên cứu các bài đánh giá từ các ấn phẩm công nghệ và lắng nghe phản hồi từ người tiêu dùng. Nhiều sản phẩm được quảng bá rầm rộ, nhưng thực tế lại không đáp ứng được kỳ vọng của người dùng.

Những sản phẩm này không chỉ là minh chứng cho sự thất bại trong việc đáp ứng nhu cầu của thị trường, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của các nhà sản xuất trong việc phát triển công nghệ bền vững.