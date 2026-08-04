Một sai lầm nhỏ với điều hòa có thể khiến máy hoạt động kém hiệu quả

Việc bảo dưỡng điều hòa không khí chủ yếu tập trung vào việc giữ cho bộ lọc luôn sạch sẽ. Đây là một công việc đơn giản mà người dùng có thể tự thực hiện ít nhất một lần mỗi năm mà không cần gọi thợ kỹ thuật. Tuy nhiên, sau khi làm sạch, nhiều người thường bỏ qua một bước quan trọng: đóng nắp trước của máy.

Nhiều người có thói quen mở nắp điều hòa sau khi vệ sinh tấm lọc xong.

Một số người có thói quen để hở nắp hoặc tấm ốp che bộ lọc, với suy nghĩ rằng điều này sẽ giúp máy làm mát tốt hơn hoặc cải thiện hiệu suất của bộ lọc. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn ngược lại khi các thương hiệu điều hòa nổi tiếng đã chỉ ra rằng việc để nắp mở có thể gây ra nhiều vấn đề.

Theo khuyến nghị của các nhà sản xuất, nắp trước nơi đặt bộ lọc không nên để mở khi điều hòa đang hoạt động. Hầu hết sách hướng dẫn sử dụng đều nhấn mạnh rằng sau khi làm sạch bộ lọc, người dùng cần lắp lại bộ lọc và đóng kín nắp trước trước khi khởi động thiết bị, nhưng nhiều người lại không cần xem qua.

Cụ thể, một thương hiệu điều hòa nổi tiếng của Nhật Bản khẳng định trong sách hướng dẫn rằng bước cuối cùng sau khi vệ sinh bộ lọc là “lắp lại bộ lọc và đóng nắp trước”cho đến khi khớp đúng vị trí. Tương tự, hãng điều hòa Nhật Bản khác cũng nhấn mạnh rằng tấm chắn phía trước phải được lắp lại trước khi sử dụng máy.

Các chuyên gia khuyến cáo đây là hành động cần tránh.

Tại sao không nên để nắp đậy mở?

Mặc dù các hãng không cảnh báo về nguy cơ hư hỏng nghiêm trọng khi để nắp mở trong thời gian ngắn, nhưng có nhiều lý do để khuyên người dùng luôn đóng nắp khi máy hoạt động. Luồng khí trong máy được thiết kế để hoạt động hiệu quả khi nắp ở vị trí bình thường. Khi tấm chắn mở, luồng khí có thể bị gián đoạn, dẫn đến hiệu suất giảm.

Hơn nữa, nguy cơ bụi xâm nhập vào bộ trao đổi nhiệt cũng cao hơn. Ở một số mẫu máy, tấm chắn phía trước còn giúp dẫn luồng không khí đúng cách đến bộ lọc và quạt. Nếu nắp không được đỡ đúng cách, nó có thể gây ra tiếng ồn khó chịu, rung động hoặc thậm chí làm gãy bản lề theo thời gian.

Vì vậy, để đảm bảo điều hòa hoạt động hiệu quả và bền bỉ, người dùng nên chú ý đến việc đóng nắp trước sau khi làm sạch bộ lọc.