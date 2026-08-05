Nữ YouTuber bị ngăn vào sự kiện vì muộn giờ, phát ngôn sau đó gây chú ý

Nữ YouTuber nổi tiếng ở Đài Loan Pan Piano mới đây đã có một trải nghiệm không vui tại sự kiện ký tặng truyện tranh. Dù may mắn bốc thăm trúng suất tham gia, cô vẫn lỡ cơ hội gặp tác giả. Tuy nhiên, phát ngôn sau đó của cô khiến dân mạng tranh cãi.

Lỡ buổi ký tặng vì đến muộn và tuyên bố gây sốc

Theo đó, vào cuối tuần qua, Pan Piano cho biết cô đã may mắn trúng suất tham dự buổi ký tặng của họa sĩ Hàn Quốc Jeong Seokchan tại một triển lãm truyện tranh. Tuy nhiên, vào ngày diễn ra sự kiện, Pan Piano cho biết bản thân gặp vấn đề về sức khỏe nên không thể có mặt trước thời gian quy định. Khi đến nơi, cô đã quá thời hạn yêu cầu 20 phút trước giờ bắt đầu, vì vậy bị nhân viên từ chối cho vào khu vực ký tặng.

Nữ YouTuber chia sẻ cô chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn tác giả ký tặng cho những người khác và cảm thấy rất tiếc nuối vì cơ hội này rất khó mới có được.

Nữ YouTuber bày tỏ sự thất vọng trên MXH.

Trong bài đăng, Pan Piano bày tỏ sự thất vọng và viết: "Từ nay tôi sẽ không mua sản phẩm của nhà xuất bản Ping Xin nữa".

Không dừng lại ở đó, cô còn để lại bình luận bằng tiếng Hàn dưới bài đăng của họa sĩ Jeong Seokchan để kể lại sự việc. Pan Piano cho biết vì sức khỏe không tốt nên đến muộn một chút, nhưng phía nhà xuất bản không linh động giải quyết, khiến cô không thể nhận được chữ ký của tác giả.

Cộng đồng mạng chỉ trích

Câu chuyện của nhanh chóng được chia sẻ trên MXH, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Dân mạng cho rằng, việc ban tổ chức áp dụng đúng quy định là điều dễ hiểu, đồng thời cho rằng Pan Piano không nên công khai chỉ trích nhà xuất bản khi nguyên nhân xuất phát từ việc đến muộn.

Một tài khoản bình luận: "Đi muộn rồi còn lên mạng trách nhà xuất bản".

Người khác mỉa mai: "Đến trễ thì chịu thôi, tuyên bố không mua sách nữa để làm gì".

Một ý kiến khác đặt câu hỏi: "Gắn thẳng tên tác giả trên X để than thở, chẳng phải đang tạo áp lực cho nhà xuất bản sao".

Trong khi đó, có người hài hước viết: "Nhà xuất bản Ping Xin đúng kiểu... nằm không cũng trúng đạn".

Cô rất nổi tiếng trong cộng đồng yêu thích piano.

Bên cạnh những lời chỉ trích, số khác cũng bày tỏ sự tiếc nuối cho Pan Piano vì đã bỏ lỡ cơ hội hiếm có. Họ cũng cho rằng, quy định về thời gian tham dự được đặt ra nhằm đảm bảo buổi ký tặng diễn ra đúng kế hoạch và công bằng với tất cả người tham gia.

Cô rất thích coplay các nhân vật nổi tiếng khi chơi piano.

Được biết, Pan Piano sở hữu 3,79 triệu lượt đăng ký trên YouTube, từ lâu được biết đến nhờ các video trình diễn piano kết hợp cosplay gợi cảm nhưng không để lộ gương mặt.