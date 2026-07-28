Samsung thành tâm điểm chế giễu vì thiết kế pin dự phòng cho Galaxy S26 Ultra

Mặc dù các sản phẩm mới như Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra và Z Flip8 đều nhận được nhiều lời khen ngợi, nhưng Samsung lại đang phải đối mặt với sự chỉ trích trên mạng xã hội. Nguyên nhân chính là do thiết kế của pin dự phòng không dây từ tính chính hãng khi kết hợp với Galaxy S26 Ultra, một trong những điện thoại Android hàng đầu hiện nay.

Khi gắn pin dự phòng này vào mặt sau của Galaxy S26 Ultra, hình ảnh trông khá ngớ ngẩn. Như một chuyên gia công nghệ nổi tiếng trên mạng xã hội X đã chỉ ra, việc pin nằm ngay trên ống kính camera dưới của điện thoại tạo ra sự mất cân đối rõ rệt. Điều này khiến những người có tính cách cầu toàn cảm thấy khó chịu với thiết kế này. Nhưng may mắn là pin dự phòng không ảnh hưởng đến hiệu suất của camera, và nhiều người đã xác nhận rằng tất cả các camera của Galaxy S26 Ultra vẫn hoạt động bình thường khi gắn phụ kiện này.

Giải thích cho hiện tượng này, camera dưới là camera tele, nên không gặp vấn đề về ánh sáng như camera siêu rộng. Hệ thống camera của điện thoại thu nhận ánh sáng từ toàn bộ khung hình cùng một lúc, do đó bức ảnh vẫn hiển thị đầy đủ.

Dù vậy, sự chỉ trích vẫn không ngừng gia tăng. Nhiều người đã bình luận rằng “Samsung vẫn là Samsung”, hay “Samsung đạt đến tầm cao mới”, trong khi một số khác thậm chí kêu gọi sa thải kỹ sư thiết kế.

Với mức giá hơn 30 triệu đồng cho Galaxy S26 Ultra, nhiều người tiêu dùng kỳ vọng không chỉ vào hiệu suất mà còn cả tính thẩm mỹ hoàn hảo. Nếu đây là một chiếc điện thoại giá có giá dưới 20 triệu đồng, có lẽ sự việc sẽ không gây ra nhiều tranh cãi như vậy.