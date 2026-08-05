Giải mã vũ khí phòng thủ Trái Đất mới của Trung Quốc, sức mạnh gấp 110 lần NASA

Các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Tên lửa Đẩy Trung Quốc (CALT) vừa đề xuất chiến lược phòng thủ hành tinh hoàn toàn mới. Họ cho rằng việc lao thẳng đầu đạn hạt nhân vào bề mặt tiểu hành tinh là sai lầm của kẻ nghiệp dư. Thay vào đó, nhóm nghiên cứu đề xuất phương pháp kích nổ sâu trong lòng đất để phá hủy hoặc làm lệch hướng mối đe dọa. Phương pháp này mang tên "Flyby pre-excavation detonation mode" với hai bước thực hiện nối tiếp.

Trung Quốc đề xuất chiến lược phòng thủ mới để đối phó với các thiên thạch.

Cụ thể, một thiết bị có khả năng xuyên thấu bằng kim loại nặng sẽ lao xuống trước để đào một cái hố sâu 30 mét. Ngay sau đó, tàu vũ trụ thứ hai sẽ thả đầu đạn hạt nhân 3 megaton vào lỗ hổng và kích nổ từ bên trong. Mức năng lượng này tương đương khoảng 200 quả bom nguyên tử từng thả xuống Hiroshima. Việc kích nổ dưới lòng đất giúp tăng khả năng truyền năng lượng, gấp 3 lần so với nổ trên bề mặt.

So với thử nghiệm DART năm 2022 của NASA, phương pháp mới mang lại hiệu quả vượt trội hơn rất nhiều. Sứ mệnh DART của Mỹ chỉ có thể làm dịch chuyển vận tốc tiểu hành tinh một khoảng cực nhỏ 2,7 mm/giây. Trong khi đó, vụ nổ chôn sâu 30 mét của Trung Quốc giúp thay đổi vận tốc tới 30 cm/giây. Con số này hiệu quả gấp 3 lần vụ nổ nông 10 mét và mạnh hơn 110 lần so với DART.

Đối với các thiên thạch nhỏ khoảng 100 mét, vụ nổ 3 megaton dưới lòng đất đủ sức biến chúng thành bụi vũ trụ vô hại. Dù vậy, việc ứng dụng chất nổ nguyên tử trong không gian vẫn đối mặt với không ít thách thức kỹ thuật. Dự án đòi hỏi các dòng tên lửa đẩy hạng nặng để đưa tải trọng khổng lồ vào vũ trụ sâu. Ngoài ra, các tiểu hành tinh dạng "đống đổ nát" có thể bị vỡ thành nhiều mảnh phóng xạ nguy hiểm.

Trung Quốc phát triển phương pháp phòng thủ nhằm phá hủy tiểu hành tinh lao về phía Trái Đất bằng bom hạt nhân.

Hiện tại, Trái Đất vẫn nằm trong vùng an toàn và chưa phải đối mặt với nguy cơ va chạm tức thì. Tuy nhiên, hàng ngàn vật thể gần Trái Đất chưa được lập bản đồ vẫn đang ẩn nấp trong vũ trụ. Việc chuẩn bị trước các công nghệ phòng thủ là bước đi cấp thiết để bảo vệ nhân loại. Sự kết hợp giữa máy khoan robot tự động và đầu đạn nguyên tử có thể là chìa khóa cứu vớt Trái Đất.