Samsung bỏ xa mọi đối thủ smartphone trong quý 2/2026 dù Apple lập kỷ lục

Theo báo cáo mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Omdia, thị trường smartphone toàn cầu đã ghi nhận sự sụt giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái, với tổng số 272 triệu chiếc được xuất xưởng trong quý 2. Mặc dù thị trường thu hẹp, Samsung vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu với hơn 60 triệu chiếc smartphone được bán ra.

Galaxy S26 mang đến động lực tăng trưởng cho Samsung.

Cụ thể, Samsung đã xuất xưởng 60,5 triệu chiếc điện thoại Galaxy, chiếm 22% thị phần và ghi nhận mức tăng trưởng hằng năm 5%. Mặc dù việc ra mắt muộn của Galaxy S26 đã ảnh hưởng đến doanh số trong quý đầu tiên, sự trì hoãn này đã chuyển nhu cầu sang quý thứ hai, giúp Samsung mở rộng thị phần trong phân khúc cao cấp.

Đứng ở vị trí thứ hai là Apple, với 55,1 triệu chiếc iPhone được xuất xưởng, chiếm 20% thị phần. Tốc độ tăng trưởng hằng năm của Apple đạt 23%, tăng từ 44,8 triệu chiếc trong quý 2/2025.

Các nhà sản xuất Trung Quốc như Xiaomi, Oppo và Vivo lần lượt đứng ở vị trí thứ ba, thứ tư và thứ năm. Xiaomi đã bán được 31,2 triệu điện thoại, Oppo 28,4 triệu chiếc và Vivo 21,5 triệu chiếc trong quý 2/2026.

Dữ liệu nghiên cứu từ Omdia.

Ông Le Xuan Chiew, Giám đốc Nghiên cứu của Omdia, nhận định: “Chu kỳ giá thành bộ nhớ hiện tại đang thúc đẩy việc định giá lại mang tính cấu trúc trong ngành, tạo ra sự thay đổi lâu dài trong cách các nhà cung cấp cạnh tranh về giá cả, lợi nhuận và định vị sản phẩm”.

Mặc dù nhu cầu theo mùa từ các sản phẩm chủ lực mới ra mắt, cùng với các chương trình khuyến mãi dịp lễ và các lễ hội mua sắm, lượng xuất xưởng smartphone dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong hai quý tới do áp lực chi phí dai dẳng.