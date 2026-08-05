Ra mắt Galaxy F70 Pro: Giá chỉ từ 6,6 triệu đồng, pin 6000 mAh

Sau nhiều đồn đoán, Samsung Galaxy F70 Pro đã ra mắt tại Ấn Độ và sẽ được bán trên Flipkart bắt đầu từ ngày 8/8 với hai tùy chọn màu sắc Aurora Green và Alpha Black.

Theo đó, chiếc điện thoại này sẽ được bán với giá khởi điểm là 23.999 Rupee (khoảng 6,6 triệu đồng) cho phiên bản RAM 6GB/ ROM 128GB. Trong khi đó, các phiên bản RAM 8GB/ ROM 128GB và RAM 8GB/ ROM 256GB sẽ được bán với giá lần lượt là 27.999 Rupee (khoảng 7,7 triệu đồng) và 32.999 Rupee (khoảng 9 triệu đồng).

Galaxy F70 Pro.

Galaxy F70 Pro sở hữu màn hình AMOLED 6.7 inch với độ phân giải Full-HD+ và tần số quét 120Hz. Màn hình được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass Victus+ của Corning.

Máy được trang bị chip Snapdragon 6 Gen 3, kết hợp với RAM LPDDR5X và bộ nhớ trong UFS 3.1.

Cấu hình của Galaxy F70 Pro.

Về khả năng chụp ảnh, điện thoại có camera sau chính 50MP với khả năng chống rung quang học OIS, camera góc siêu rộng 5MP và camera macro 2MP. Ở mặt trước, Galaxy F70 Pro có camera selfie 12MP.

Thiết bị sở hữu viên pin 6000mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W. Máy chạy hệ điều hành Android 16 dựa trên giao diện One UI 8.5 và sẽ nhận được tới 6 năm cập nhật hệ điều hành và bảo mật.

Galaxy F70 Pro màu đen.

Ngoài ra, Samsung Galaxy F70 Pro có cảm biến vân tay đặt ở cạnh bên, chuẩn chống nước IP64, loa stereo, cổng USB Type-C, NFC, 5G, Bluetooth 5.3 và Wi-Fi băng tần kép.