Đây là 4 loại thiết bị công nghệ cũ dễ “tiền mất tật mang” chỉ vì ham rẻ

Mua sắm thiết bị điện tử cũ đang trở thành một xu hướng phổ biến, chủ yếu do nhu cầu tìm kiếm giá rẻ. Tuy nhiên, việc này tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến hiệu suất, vệ sinh và tuổi thọ kỹ thuật của sản phẩm. Theo phân tích từ Canaltech, một số thiết bị như tai nghe không dây, đồng hồ thông minh, sạc dự phòng và ổ SSD có tỷ lệ gặp sự cố cao sau khi được bán lại. Đây là những loại thiết bị mà người dùng nên tránh mua, dù giá bán có thể rẻ là bao nhiêu.

Nhiều người có thói quen mua sắm các đồ linh kiện điện tử cũ để tiết kiệm ngân sách.

Đối với các thiết bị đeo như tai nghe và đồng hồ thông minh, vấn đề vệ sinh là một trong những trở ngại lớn nhất. Tai nghe tiếp xúc trực tiếp với ống tai, trong khi đồng hồ có các khe hở dễ tích tụ bụi bẩn và dịch tiết.

Bên cạnh đó, thời lượng pin cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tuổi thọ của các thiết bị này. Pin nhỏ gọn trong tai nghe không dây và đồng hồ thông minh thường mất dung lượng nhanh chóng và khó sửa chữa. Theo một chuyên gia đánh giá sản phẩm, chỉ riêng việc tháo lắp pin và làm nóng thiết bị có thể gây ra những vấn đề mới mà người dùng chưa từng gặp phải.

Ngoài ra, pin dự phòng và ổ SSD cũng có những hạn chế kỹ thuật đáng lưu ý. Đối với pin dự phòng, sự suy thoái hóa học của các tế bào lithium có thể làm giảm dung lượng lưu trữ năng lượng theo thời gian. Nhiệt độ cao và sự sụt giảm điện thế cũng có thể ảnh hưởng đến độ an toàn và cấu trúc bên trong của linh kiện.

Nhưng có một số thiết bị mà người dùng nên tránh mua.

Đối với ổ SSD, rủi ro chính là giới hạn vật lý về chu kỳ ghi dữ liệu. Các chuyên gia nhấn mạnh: “Khi bạn sử dụng hết dung lượng này, nó sẽ bị suy giảm, và không còn cách nào chắc chắn để biết người dùng đã sử dụng bao nhiêu dung lượng”.

Việc không thể đánh giá trực quan mức độ hao mòn của pin và thiết bị lưu trữ đã qua sử dụng làm tăng khả năng hỏng hóc sớm và mất dữ liệu không thể phục hồi. Do đó, người dùng cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định mua thiết bị điện tử cũ, đặc biệt là các thiết bị nói trên.