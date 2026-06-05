Vì sao điện thoại Samsung dòng A rẻ hơn dòng S?

Với người dùng yêu thích hệ điều hành Android, Samsung luôn là một trong những hãng sản xuất smartphone hàng đầu nhờ sở hữu nhiều tính năng độc quyền như Secure Folder, Air Actions hay Private Share. Đi kèm với đó là lợi thế từ hệ sinh thái nhà thông minh Galaxy.

Tuy nhiên, nếu đang có nhu cầu mua điện thoại Samsung, người dùng rất dễ bối rối trước các dòng sản phẩm khác nhau như A, S và Z.

Trong khi dòng Z rất dễ nhận diện với các thiết bị màn hình gập như Galaxy Z Fold7, nhiều người vẫn băn khoăn về sự khác biệt giữa dòng S và dòng A.

Theo Samsung, dòng S luôn là dòng sản phẩm được ưu tiên trang bị những công nghệ mới nhất của hãng.

Trong khi đó, dòng A lại hướng tới người dùng phổ thông, những người tìm kiếm một thiết bị có hiệu năng tốt trên giá thành.

Khác biệt về mức giá

Trên website chính thức, Samsung đang niêm yết 6 mẫu máy thuộc dòng A với mức giá dao động từ 200 USD đến 550 USD.

Ở phía ngược lại, với dòng flagship S, phiên bản có giá dễ tiếp cận nhất là Galaxy S25 FE (bản 128 GB) với giá 650 USD. Mẫu máy đắt nhất là Galaxy S26 Ultra bản 1 TB có giá lên tới 1.600 USD.

Bên cạnh máy mới, hãng cũng cung cấp các tùy chọn máy tân trang có chứng nhận như Galaxy S23 với giá từ 439 USD - mức giá thậm chí còn rẻ hơn chiếc Galaxy A57 5G mới.

Những nâng cấp thực tế

Dù thường có dung lượng pin nhỏ hơn, các mẫu thuộc dòng S lại tối ưu điện năng tốt hơn đáng kể nhờ con chip cao cấp.

Chẳng hạn, Galaxy A55 5G sở hữu viên pin 5.000 mAh cho thời gian xem video không dây khoảng 28 giờ.

Trong khi đó, Galaxy S25 dù chỉ có pin 4.000 mAh nhưng vẫn đạt thời lượng xem video lên tới 29 giờ.

Galaxy S26 Ultra trang bị cấu hình cao cấp và công nghệ tiên tiến nhất của Samsung. Ảnh: Shutterstock

Khi các dòng máy cao cấp tiến hóa, dòng A cũng được thừa hưởng các công nghệ tương tự sau một thời gian.

Năm 2016, Samsung lần đầu mang chuẩn kháng nước/bụi IP68 lên Galaxy S7.

Chỉ một năm sau, tính năng này đã xuất hiện trên dòng Galaxy A (A3, A5 và A7). Hiện tại, IP68 đã trở thành tiêu chuẩn chung cho cả hai dòng sản phẩm.

Công nghệ sạc nhanh cũng có lộ trình dịch chuyển tương tự. Tính năng sạc siêu nhanh 45W lần đầu xuất hiện trên S20 Ultra (năm 2020) nay đã được trang bị trên cả Galaxy A56 và Galaxy A57.

Vào năm 2026, Samsung ra mắt Galaxy A57 5G sở hữu hệ thống camera ấn tượng cùng các tính năng Galaxy AI vốn trước đây chỉ độc quyền trên dòng S.

Dù giá bán không còn rẻ như các thế hệ tiền nhiệm, A57 5G lại mang đến cấu hình cạnh tranh, đủ sức đối đầu với các mẫu dòng S đời cũ.

Nên chọn dòng máy nào?

Khi cân nhắc giữa hai dòng máy, người dùng cần đánh giá chính xác nhu cầu thực tế, lối sống và ngân sách cá nhân.

Không phải lúc nào thiết bị đắt tiền hơn cũng là lựa chọn tốt hơn.

Dòng Galaxy A sẽ phù hợp hơn nếu bạn là người không có nhu cầu sử dụng bút S Pen, sạc không dây hay các bộ vi xử lý quá mạnh mẽ.

Với nhu cầu cơ bản như lướt web, dùng mạng xã hội và nhắn tin, dòng A hoàn toàn đáp ứng mượt mà.

Đây cũng là dòng máy phù hợp cho người lớn tuổi, những người không cần đến hiệu năng xử lý quá cao.

Ngược lại, nếu muốn sở hữu một chiếc flagship cấu hình mạnh, camera xuất sắc nhưng ngân sách có hạn, Galaxy S24 Ultra vẫn là một lựa chọn rất tốt sau 2 năm ra mắt, trong khi phiên bản S24 tiêu chuẩn hiện tại đã giảm bớt sức hút.

Cuối cùng, nếu tài chính không phải là rào cản, các mẫu dòng S mới nhất sẽ đảm bảo cho bạn phần cứng mạnh mẽ nhất thị trường tại thời điểm mua.

Đây được xem là khoản đầu tư dài hạn đáng giá, giúp thiết bị duy trì hiệu năng mượt mà trong nhiều năm tới khi các ứng dụng ngày càng nặng hơn.

(Theo SlashGear)