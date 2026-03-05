Những sản phẩm công nghệ gây tiếng vang tại MWC 2026

Bên cạnh các xu hướng như robot hay AI, tại MWC năm nay, sự chú ý của người dùng vẫn tập trung vào những sản phẩm có thể trực tiếp cầm nắm, trải nghiệm và sớm xuất hiện trên thị trường.

Ảnh minh họa.

Dưới đây là một số thiết bị đáng chú ý tại sự kiện năm nay, từ smartphone, tablet cho tới thiết bị đeo và kính thực tế mở rộng.

Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung Galaxy Z TriFold là mẫu điện thoại màn hình gập ba được Samsung trình diễn tại MWC 2026. Hiện thiết bị chỉ xuất hiện tại một số thị trường châu Á và chưa được bán rộng rãi toàn cầu.

Về cấu trúc, sản phẩm có thiết kế tương tự dòng Galaxy Z Fold nhưng bổ sung thêm một khớp gập, cho phép mở rộng màn hình lớn hơn. Khi mở hoàn toàn, thiết bị đạt kích thước khoảng 10 inch với tỷ lệ 4:3, tiệm cận trải nghiệm của máy tính bảng.

Samsung Galaxy Z TriFold.

Tỷ lệ này không phải lựa chọn tối ưu cho nội dung video 16:9 nhưng lại phù hợp với công việc đa nhiệm và xử lý tài liệu. Thiết bị cũng hỗ trợ chế độ DeX hoạt động độc lập, cho phép kết nối bàn phím và chuột Bluetooth để sử dụng giống một máy tính mini.

Với người dùng thường xuyên làm việc di động, đặc biệt là nhóm “digital nomad”, cách tiếp cận này giúp một thiết bị có thể đảm nhiệm nhiều vai trò thay vì phải mang theo cả laptop và tablet.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Một trong những flagship Android được chú ý tại MWC 2026 là Samsung Galaxy S26 Ultra. Thiết bị đã được công bố trước đó và hiện đang cho đặt trước trước khi lên kệ trong tháng.

Galaxy S26 Ultra.

Máy sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 cho Galaxy, đi kèm hệ thống tản nhiệt được cải tiến nhằm duy trì hiệu suất ổn định khi xử lý các tác vụ nặng như chơi game hoặc quay video độ phân giải cao.

Một trong những điểm mới là công nghệ “Privacy Display” – màn hình có khả năng hạn chế góc nhìn từ hai bên nhằm bảo vệ thông tin riêng tư. Đây là tính năng hữu ích trong môi trường công cộng như tàu điện, sân bay hoặc quán cà phê, nơi người dùng dễ bị nhìn trộm nội dung trên màn hình.

Ngoài ra, hệ thống camera của máy cũng được nâng cấp, tiếp tục hướng tới nhóm người dùng quan tâm đến nhiếp ảnh di động.

Samsung Galaxy XR

Kính thực tế mở rộng Samsung Galaxy XR đã được giới thiệu từ vài năm trước và chính thức bán ra tại Mỹ vào cuối năm 2025 với giá 1.799,99 USD (khoảng 47,1 triệu đồng). Tuy nhiên, người dùng tại nhiều thị trường châu Âu mới có cơ hội trải nghiệm trực tiếp tại MWC 2026.

Samsung Galaxy XR.

Thiết bị hoạt động trong không gian thực tế hỗn hợp, kết hợp giữa nội dung ảo và môi trường thật. Cách điều khiển của Galaxy XR khác với một số thiết bị cạnh tranh: người dùng cần đưa tay ra trước và dùng thao tác “pinch” (chụm ngón tay) để tương tác với giao diện.

Phương thức này được đánh giá là kém chính xác hơn so với cách điều khiển bằng cử chỉ trên Apple Vision Pro. Tuy nhiên, chất lượng hiển thị của Galaxy XR được đánh giá cao với hình ảnh sắc nét và sống động.

Huawei MatePad Mini

Huawei MatePad Mini là mẫu tablet nhỏ gọn của Huawei với kích thước tương đương iPad mini. Tuy nhiên, viền màn hình mỏng hơn cho phép thiết bị tích hợp màn hình 6,8 inch trong thân máy nhỏ gọn.

Huawei MatePad Mini.

Máy gây chú ý với lớp kính màn hình dạng nhám (matte glass). Bề mặt này mang lại cảm giác giống giấy khi sử dụng bút stylus, giúp việc ghi chú và vẽ tay trở nên tự nhiên hơn. Ngoài ra, lớp kính nhám cũng hạn chế dấu vân tay và giảm hiện tượng chói sáng khi sử dụng ngoài trời.

Dù vậy, một số người cho rằng kiểu màn hình này có thể làm giảm độ sắc nét và độ rực màu. Trong trải nghiệm thực tế, độ hạt của màn hình khá mịn và không gây méo hình rõ rệt, giúp thiết bị vẫn giữ được trải nghiệm thị giác ổn định.

Huawei Mate 80 Pro Max

Huawei Mate 80 Pro Max hiện là mẫu điện thoại cao cấp nhất của Huawei. Thiết bị sử dụng màn hình OLED hai lớp, kết hợp vi xử lý Kirin 9030.

Huawei Mate 80 Pro Max.

Máy có RAM 16GB, bộ nhớ trong tùy chọn 512GB hoặc 1TB. Hệ thống camera cũng được đầu tư mạnh với camera chính 50MP, camera góc siêu rộng 40MP và hai camera zoom 50MP.

Thiết kế của máy nổi bật với cụm camera tròn lớn phía sau, tạo phong cách nhận diện riêng so với nhiều smartphone cao cấp hiện nay.

Honor Magic V6

Honor Magic V6 là smartphone màn hình gập mới từ Honor. Thiết bị nổi bật với pin silicon-carbon dung lượng 6.660mAh, cao hơn nhiều so với các "đối thủ".

Honor Magic V6.

Máy trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 và công nghệ điều chỉnh độ sáng PWM tần số cao nhằm giảm mỏi mắt khi sử dụng trong thời gian dài. Thiết bị dự kiến ra mắt toàn cầu vào nửa cuối năm, định hướng trở thành mẫu smartphone gập có cấu hình mạnh và thời lượng pin dài.

RedMagic 11 Pro

Thương hiệu gaming phone của ZTE tiếp tục gây chú ý với RedMagic 11 Pro.

RedMagic 11 Pro.

Thiết bị sở hữu thiết kế đậm chất gaming với nhiều chi tiết hầm hố và hệ thống tản nhiệt đặc biệt. Điểm đáng chú ý nhất là công nghệ làm mát bằng chất lỏng (liquid cooling), hiếm thấy trên smartphone. Hệ thống này giúp duy trì nhiệt độ ổn định khi chơi game trong thời gian dài.

Huawei Watch GT Runner 2

Huawei Watch GT Runner 2 là smartwatch hướng đến người chạy bộ chuyên nghiệp. Thiết bị sử dụng ăng-ten GPS “3D floating” nhằm duy trì tín hiệu định vị ổn định, kể cả trong khu vực nhiều nhà cao tầng.

Huawei Watch GT Runner 2.

Dây đeo AirDry được thiết kế để tản nhiệt và thoát mồ hôi trong quá trình luyện tập. Đồng hồ có trọng lượng nhẹ nhưng vẫn đảm bảo độ chắc chắn.

Vivo X300 Ultra kết hợp bộ phụ kiện SmallRig

Vivo X300 Ultra tiếp tục định hướng trở thành smartphone chuyên về nhiếp ảnh và quay video của Vivo. Ngoài hệ thống camera nâng cấp, thiết bị còn hỗ trợ nhiều tính năng quay video và chỉnh sửa chuyên nghiệp ngay trên điện thoại.

Vivo X300 Ultra.

Điểm đáng chú ý là sự hợp tác với SmallRig để phát triển bộ khung phụ kiện dành riêng cho thiết bị. Bộ kit này giúp smartphone hoạt động giống một máy quay cầm tay với tay cầm, giá đỡ và các phụ kiện hỗ trợ quay phim.

Theo kế hoạch, Vivo X300 Ultra sẽ được bán tại một số thị trường toàn cầu thay vì chỉ giới hạn tại Trung Quốc, giá bán chính thức chưa được công bố.