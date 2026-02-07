Galaxy A thành công rực rỡ nhưng dấu hiệu “bội thực”

Hầu hết các thiết bị bán chạy nhất của Samsung trong năm 2025 vừa qua đều thuộc phân khúc giá rẻ và tầm trung, khẳng định vị thế thống trị của công ty Hàn Quốc trong lĩnh vực này.

Sự thành công của dòng Galaxy A không phải ngẫu nhiên. Samsung đã phân bổ các mẫu điện thoại trong dòng này trên nhiều phân khúc giá, với một mẫu mới ra mắt cứ sau trung bình khoảng 1,5 triệu đồng. Điều này mang lại cho người dùng nhiều lựa chọn linh hoạt, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về sự cần thiết của quá nhiều mẫu điện thoại trong cùng một dòng sản phẩm.

Cụ thể, khi so sánh các mẫu Galaxy A16, A26, A36 và A56, sự khác biệt giữa chúng ngày càng thu hẹp, đặc biệt là trong trải nghiệm sử dụng thực tế. Với bộ xử lý Exynos 1330, Galaxy A16 đáp ứng nhu cầu cơ bản nhưng có hiệu suất hạn chế. Trong khi đó, Galaxy A26 với bộ xử lý Exynos 1380 mang lại trải nghiệm mượt mà hơn. Tuy nhiên, khi nâng cấp lên Galaxy A36 và A56, sự khác biệt trong hiệu suất không còn rõ rệt.

Thời lượng pin cũng không còn là yếu tố tạo nên sự khác biệt, khi cả 4 mẫu đều có dung lượng pin 5.000 mAh. Thời gian sạc nhanh 45W trên Galaxy A36 và A56 là một điểm cộng, nhưng không đủ để tạo ra sự khác biệt lớn.

Về màn hình, cả 4 mẫu đều sử dụng công nghệ AMOLED 6,7 inch, nhưng Galaxy A36 và A56 có độ sáng tốt hơn, dễ sử dụng hơn trong điều kiện ánh sáng mạnh. Tuy nhiên, hiệu năng camera lại gây khó khăn khi chất lượng hình ảnh giữa các mẫu không có sự khác biệt rõ rệt, mặc dù Galaxy A56 có cảm biến lớn hơn.

Cuối cùng, sự chênh lệch giá giữa Galaxy A36 và A56 không mang lại lợi ích đáng kể cho người dùng. Samsung có thể hợp nhất hai mẫu này thành một sản phẩm tầm trung duy nhất với giá khoảng 10 triệu đồng, loại bỏ những tính năng không cần thiết và giữ lại những điểm mạnh như màn hình AMOLED và sạc nhanh.

Việc đơn giản hóa dòng sản phẩm sẽ không chỉ giúp Samsung củng cố vị thế thị trường mà còn tạo ra một sản phẩm dễ tiếp thị và khuyên dùng hơn cho người dùng.