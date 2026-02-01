Samsung vẫn còn là ông vua Android hay đã qua thời đỉnh cao?

Những thiết bị nổi bật từ Samsung như Galaxy S4 Zoom với camera zoom độc đáo, Galaxy A80 với camera xoay tự động, Galaxy Fold tiên phong và Galaxy Note Edge táo bạo đã gây ấn tượng mạnh mẽ với người dùng ngay từ lần đầu trải nghiệm.

Samsung vẫn được đánh giá cao trên thị trường điện thoại Android.

Bên cạnh những sản phẩm đột phá, Samsung cũng phát triển nhiều thiết bị an toàn và thân thiện với người dùng nhằm giúp củng cố vị thế của mình trong thị trường di động. Tuy nhiên, một câu hỏi lớn đặt ra là liệu xu hướng an toàn này có đang cản trở sự đổi mới của công ty.

Mới đây, lộ trình sản phẩm của Samsung cho năm 2026 đã bị rò rỉ mang đến một bức tranh không mấy sáng sủa. Sau khi ra mắt Galaxy Z TriFold và Galaxy S25 Edge, dường như Samsung không có nhiều kế hoạch cho các sản phẩm mới trong thời gian tới.

Ngay cả các mẫu điện thoại cao cấp, thông tin rò rỉ cho thấy công ty chưa thực sự nỗ lực cải tiến. Việc loại bỏ tính năng bút S Pen khỏi Galaxy S25 Ultra và sự thiếu vắng nâng cấp đáng kể ở dòng Galaxy S26 đã khiến người dùng thất vọng. Theo một khảo sát gần đây, nhiều độc giả của Android Authority đã bày tỏ sự chán nản với chiến lược sản phẩm khá thụ động của Samsung.

Hai sản phẩm đột phá được Samsung giới thiệu gần đây gồm Galaxy Z TriFold và S25 Edge.

Dù vậy, giới phân tích vẫn đánh giá cao Samsung như một nhà sản xuất điện thoại Android hàng đầu. Giao diện One UI của công ty Hàn Quốc là một trong những giao diện tốt nhất của thế giới Android, và việc phát hành các bản cập nhật phần mềm ổn định khiến người dùng càng cảm thấy yên tâm. Sử dụng điện thoại Samsung vẫn là một lựa chọn an toàn, mặc dù không còn hấp dẫn như trước.

Tất cả những điều này đặt ra câu hỏi: Liệu Samsung đã qua thời kỳ đỉnh cao? Công ty có còn khả năng tạo ra những sản phẩm đột phá trong tương lai hay không? Rất nhiều vấn đề đang chờ đợi Samsung ở phía trước.