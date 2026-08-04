iPhone 18e sẽ nhận được nâng cấp bất ngờ

Theo các nguồn tin, Apple sẽ nâng cấp nhẹ cấu hình cho iPhone 18e và iPhone 18 tiêu chuẩn để đảm bảo Apple Intelligence hoạt động mượt mà trên thiết bị.

Dòng iPhone 17.

Hiện nay, với việc Apple phát hành phiên bản mới của dòng "iPhone e" giá thấp hơn hàng năm, người dùng có thể kỳ vọng Apple sẽ điều chỉnh các tính năng và thông số kỹ thuật mỗi năm khi giá của một số linh kiện giảm xuống. Tháng 3 tới, Apple sẽ phát hành iPhone 18e và một trong những nâng cấp được mong đợi nhất là chi phí và tính sẵn có của linh kiện liên quan.

iPhone 18e sẽ được tăng nhẹ dung lượng RAM

Theo hai nhà phân tích hàng đầu, Ming-Chi Kuo của TF International Securities (Đài Loan) và Jeff Pu của GF Securities, Apple sẽ tăng dung lượng RAM trên iPhone 18e từ 8GB lên 9GB. Apple yêu cầu các mẫu iPhone phải có RAM 8GB để hỗ trợ Apple Intelligence và 12GB để chạy tính năng đọc chính tả AI nâng cao và giọng nói Siri biểu cảm.

Điều đáng ngạc nhiên là do nhu cầu cao về trung tâm dữ liệu AI, nguồn cung chip nhớ DRAM cho điện thoại thông minh đã bị thiếu hụt và giá của các chip này cũng tăng lên. Tất cả là do ba nhà sản xuất chip nhớ lớn là Samsung, Micron và SK Hynix đã chuyển hướng năng lực sản xuất của mình sang sản xuất chip nhớ băng thông cao (HBM) thay vì DRAM. Do đó, việc Apple tăng dung lượng RAM của iPhone 18e giá rẻ từ 8GB lên 9GB là một điều bất ngờ.

Tại sao chip HBM lại quan trọng đối với AI?

Các chip nhớ tiêu chuẩn như DRAM được đặt phẳng trên một bảng mạch bên cạnh bộ xử lý. Chip HBM xếp chồng các chip nhớ theo chiều dọc bên cạnh bộ xử lý để tạo ra đường dẫn dữ liệu rộng hơn nhiều, cung cấp băng thông lớn trong khi sử dụng ít năng lượng hơn.

Ảnh minh họa.

Thế hệ chip mới nhất - HBM4 tăng gấp đôi đường dẫn dữ liệu so với các thế hệ trước. Điều này cho phép dữ liệu được truyền với tốc độ vượt quá 2 TB đến 3 TB/giây, tốc độ cần thiết để huấn luyện các mô hình AI tiên tiến.

iPhone 18e dự kiến ​​sở hữu màn hình OLED 6,1 inch với độ phân giải 1170 x 2532 pixel và tần số quét 60Hz. Điện thoại sẽ được trang bị bộ xử lý ứng dụng A20 2nm và có các tùy chọn bộ nhớ trong 256GB và 512GB. Mặt sau của điện thoại có camera đơn 48MP, camera trước có độ phân giải 24MP.

Việc tăng RAM từ 8GB lên 9GB sẽ cho phép điện thoại chạy Apple Intelligence mượt mà hơn trên thiết bị thay vì chạy các tác vụ này thông qua đám mây. iPhone 18 sẽ ra mắt vào tháng 3 này năm sau cùng với iPhone 18e, cũng dự kiến ​​được trang bị 9GB RAM, tăng từ RAM 8GB trên iPhone 17e.