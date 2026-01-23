Nên mua iPhone mới hay smartphone Android mới?

Thị trường smartphone năm 2026 đang sôi động hơn bao giờ hết với những cái tên nổi bật như iPhone 17 Pro, Google Pixel 10 Pro hay Samsung Galaxy S25 Ultra. Công nghệ ngày càng mạnh, camera ngày càng “xịn”, AI xuất hiện khắp nơi nhưng đi kèm là mức giá không hề dễ chịu. Không phải ai cũng cần một chiếc điện thoại hơn 20 triệu đồng để lướt mạng xã hội hay nhắn tin mỗi ngày.

Nếu bạn đang phân vân chọn iPhone hay Android mới, những gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn chi tiêu thông minh hơn và mua đúng thứ mình cần.

Xác định nhu cầu thật sự trước khi chọn máy

Những flagship đắt tiền hiện nay có nhiều điểm chung: vi xử lý cực nhanh, camera tiệm cận máy ảnh không gương lật, màn hình lớn, sáng và hàng loạt tính năng AI. Tuy nhiên, mức giá cao ngất khiến nhiều người phải cân nhắc.

Ảnh minh họa.

Thực tế, không phải ai cũng cần cấu hình cao nhất. Điều quan trọng là bạn cần gì nhất: màn hình lớn để xem phim, camera tốt để chụp ảnh, pin "trâu" cho công việc hay chỉ là một chiếc máy ổn định để dùng hàng ngày. Nếu bạn đam mê nhiếp ảnh, những smartphone cao cấp như iPhone 17 Pro, Galaxy S25 Ultra hay Xiaomi 15 Ultra là khoản đầu tư hợp lý. Nhưng nếu chỉ cần một chiếc máy “đủ dùng”, phân khúc tầm trung sẽ mang lại giá trị cao hơn nhiều.

Đừng bỏ qua điện thoại tầm trung và đời cũ

Một xu hướng rõ rệt là công nghệ từ flagship năm trước sẽ nhanh chóng “chảy” xuống các mẫu tầm trung. Bạn có thể mua một chiếc điện thoại có nhiều chức năng gần bằng smartphone cao cấp nhưng chỉ cần chi giá thấp hơn.

Ảnh minh họa.

Ví dụ, Galaxy S25 FE có nhiều tính năng cốt lõi giống Galaxy S25 trong khi giá mềm hơn đáng kể. Ngay cả những máy giá rẻ hơn như Galaxy A cũng đủ mạnh cho các tác vụ hàng ngày. Ngoài ra, điện thoại đời trước thường giảm giá sâu sau khi thế hệ mới ra mắt, trở thành lựa chọn tiết kiệm đáng kể, miễn là vẫn còn được hỗ trợ cập nhật bảo mật.

Hiệu năng và ngân sách: đắt hơn chưa chắc cần thiết

Điện thoại càng đắt thường càng mạnh nhưng sức mạnh đó có thực sự cần cho bạn hay không? Flagship có vi xử lý hàng đầu, RAM 12 GB trở lên, màn hình gập hay công nghệ mới lạ sẽ phù hợp với người thích trải nghiệm mới nhất. Tuy nhiên, phần lớn người dùng chỉ cần hiệu năng đủ mượt cho mạng xã hội, xem video, chỉnh sửa ảnh cơ bản và chơi game nhẹ. Các điện thoại tầm trung hiện nay xử lý tốt hầu hết ứng dụng phổ biến, thậm chí chơi được nhiều game nặng. Chỉ ở phân khúc smartphone giá rẻ, bạn mới thấy rõ sự chậm chạp khi chơi game 3D hoặc xử lý đa nhiệm.

Kích thước màn hình và thời gian hỗ trợ phần mềm

Màn hình smartphone ngày càng lớn. Những mẫu smartphone cao cấp như iPhone 17 Pro Max hay Galaxy S25 Ultra có màn hình lên tới 6,9 inch. Điện thoại nhỏ có màn hình dưới 6 inch gần như biến mất. Apple đã khai tử dòng iPhone Mini còn iPhone SE được thay bằng iPhone 16E 6,1 inch.

Ảnh minh họa.

Một yếu tố khác ít được chú ý nhưng rất quan trọng là thời gian hỗ trợ phần mềm. Google hiện cam kết 7 năm cập nhật cho Pixel mới, Samsung cũng đưa ra lời hứa tương tự với Galaxy S25. Điều này giúp máy có thể sử dụng lâu hơn, giúp người dùng tiết kiệm tiền và thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, khi mua máy cũ, hãy kiểm tra kỹ thời gian còn được cập nhật.

Camera, pin và bộ nhớ

Smartphone có nhiều camera hơn không đồng nghĩa chúng đem lại hình ảnh đẹp hơn. Ba camera sau giờ đã trở nên phổ biến, kể cả trên điện thoại giá rẻ. Nhưng chất lượng thực tế phụ thuộc vào cảm biến, ống kính, chống rung quang học và thuật toán xử lý. Nếu bạn coi trọng nhiếp ảnh, hãy xem đánh giá thực tế thay vì chỉ đọc thông số.

Ảnh minh họa.

Về pin, hầu hết điện thoại hiện nay dùng được gần trọn một ngày. Smartphone cỡ lớn có pin lớn nhưng cũng tiêu thụ nhiều hơn, người dùng hãy chú ý đến sạc nhanh. Một số flagship như OnePlus 15 hỗ trợ sạc 80 W, sạc đầy trong khoảng 30 phút, rất tiện cho người bận rộn.

Bộ nhớ cũng là yếu tố dễ bị xem nhẹ. Phiên bản bộ nhớ trong 64 GB có thể đủ cho người dùng nhẹ nhưng tùy chọn 128 GB sẽ thoải mái hơn hơn. Những người thường xuyên quay video 4K nên chọn phiên bản 256 GB trở lên. Nếu máy hỗ trợ thẻ nhớ, bạn có thể tiết kiệm chi phí nhưng tính năng này ngày càng hiếm.

4G hay 5G và những tính năng khác

Giờ đây, smartphone 5G đã vô cùng phổ biến. Ngoài ra, các tính năng như mở khóa vân tay, mở khóa khuôn mặt, chống nước IP67, sạc không dây cũng đáng cân nhắc vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm hàng ngày.

Những chiếc điện thoại tốt nhất không phải là phiên bản đắt nhất mà là những sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu và túi tiền của bạn. Hãy xác định rõ bạn cần gì, đừng ngại chọn smartphone tầm trung hoặc đời cũ, tận dụng các đợt giảm giá và kiểm tra kỹ thời gian hỗ trợ phần mềm. Với cách tiếp cận này, bạn có thể tiết kiệm được cả triệu đồng mà vẫn có một chiếc smartphone đủ mạnh, đủ bền và đủ tiện cho nhiều năm sử dụng.