Pavel Durov: 'Thủ đoạn tống tiền khiến Telegram bị gỡ khỏi App Store'

Trong chia sẻ trên kênh cá nhân tối 4/8, nhà sáng lập Pavel Durov cho biết App Store đã xóa Telegram do "có người cài cắm nội dung khiêu dâm bất hợp pháp vào nhóm chat công khai", nhưng cũng chê trách cách Apple xử lý sự việc.

Trước đó, sáng 4/8, ứng dụng Telegram bất ngờ biến mất trên kho ứng dụng App Store toàn cầu không rõ lý do trong vài giờ. Trong chia sẻ của mình, Durov đề cập đến "những kẻ tống tiền" nhắm vào các chủ nhóm cộng đồng trực tuyến.

Hình ảnh ứng dụng Telegram trên điện thoại. Ảnh: Lưu Quý

Theo ông, các nhóm này thường yêu cầu quản trị viên trả tiền để tránh trở thành mục tiêu. Nếu bị từ chối, chúng sẽ cài nội dung bất hợp pháp vào các nhóm công khai rồi báo cáo với Apple nhằm khiến cộng đồng hoặc ứng dụng bị xử lý. Trong trường hợp của Telegram hôm qua, Durov cho biết kẻ gian đã sử dụng ảnh được chỉnh sửa bởi AI với nội dung khiêu dâm.

Cũng theo Durov, các nền tảng thường sử dụng công cụ kiểm duyệt để ngăn chặn hoặc sớm gỡ bỏ các nội dung này, nhưng trong trường hợp trên, những kẻ tấn công đã sử dụng một phương thức mới để qua mặt hệ thống.

Cụ thể, thay vì đăng một bài viết mới, chúng chỉnh sửa một tin nhắn cũ trong một nhóm đang hoạt động, chèn nội dung vi phạm. Việc sửa một tin nhắn đã tồn tại khiến nội dung gần như "ẩn" khỏi các thành viên trong nhóm, khiến họ không nhìn thấy. Sau khi cài nội dung trái phép, những tài khoản này lập tức gửi báo cáo trực tiếp đến Apple.

"Thủ đoạn của kẻ tống tiền bằng cách đe dọa gỡ bỏ cộng đồng đang ngày càng tinh vi hơn, khiến các cộng đồng trên nhiều nền tảng mạng xã hội đều đứng trước nguy cơ bị tấn công", Durov nói.

Apple chưa công bố thông tin về sự việc. Nhưng theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, Apple nói với ông rằng việc gỡ bỏ Telegram được thực hiện "sau khi phát hiện nội dung vi phạm nguyên tắc nghiêm ngặt về việc nghiêm cấm tài liệu chứa nội dung xâm hại tình dục trẻ em". Ứng dụng sau đó đã được khôi phục sau khi nhà phát triển xóa nội dung và thực hiện chặn tài khoản đã đăng tải.

Những năm qua, Apple tăng cường các biện pháp ngăn chặn nội dung xâm hại tình dục trẻ em trên hệ sinh thái của mình, trong đó có các tính năng bảo vệ trẻ em trên iMessages hay App Store.

Trong chia sẻ của Durov, ông cũng cho rằng Apple "phản ứng thái quá" và chỉ trích việc Apple đã gỡ ứng dụng trước khi liên hệ với nhà phát triển, cảnh báo ứng dụng nào cũng có thể rơi vào tình trạng tương tự. "Điều này tạo ra một rủi ro mang tính hệ thống đối với mọi ứng dụng di động có nội dung do người dùng tạo ra", ông nói.