Motorola Razr 2026 đính 35 viên pha lê Swarovski ra mắt, giá chỉ hơn 23 triệu đồng

Motorola tiếp tục đưa yếu tố thời trang vào dòng smartphone màn hình gập vỏ sò với Motorola Razr 2026 đính pha lê Swarovski với giá 899,99 USD (khoảng 23,4 triệu đồng).

35 viên pha lê Swarovski tạo điểm nhấn trên thân máy

Điểm nhấn của Razr 2026 phiên bản Swarovski tập trung ở ngoại hình. Mặt lưng của sản phẩm sử dụng màu PANTONE Meteorite, kết hợp bề mặt họa tiết chần giống da. Điểm nhấn là 35 viên pha lê Swarovski Silver Night được đặt thủ công trên thân máy, tạo hiệu ứng bắt sáng khi người dùng mở hoặc gập điện thoại.

Phiên bản Motorola Razr 2026 đính pha lê Swarovski.

Bản lề cũng được thiết kế riêng với một viên pha lê có 32 mặt cắt, nhiều hơn viên pha lê 26 mặt cắt trên phiên bản năm trước. Motorola đồng thời tặng kèm chủ nhân của phiên bản này một ốp lưng trong suốt, giúp bảo vệ mặt lưng nhưng vẫn giữ được phần lớn diện mạo trang trí của thiết bị.

Điều quan trọng là những thay đổi này không đi kèm nâng cấp phần cứng. Bên trong máy vẫn có cấu hình như bản tiêu chuẩn: màn hình chính 6,9 inch, chip Dimensity 7450X, RAM 8 GB và pin 4.800 mAh.

Vì vậy, người dùng đang sở hữu Razr 2026 không có nhiều lý do về hiệu năng để nâng cấp sang phiên bản Swarovski. Giá trị chính của sản phẩm nằm ở thiết kế, phù hợp hơn với nhóm khách hàng xem smartphone như một phụ kiện thời trang bên cạnh công cụ liên lạc và giải trí.

Motorola dùng thiết kế để tạo khác biệt

Việc Motorola tập trung vào ngoại hình không hoàn toàn là một hướng đi ngẫu nhiên. Theo một báo cáo, Motorola từng chiếm khoảng 50% thị trường smartphone màn hình gập tại Mỹ trong giai đoạn đầu năm 2026, chủ yếu nhờ dòng Razr. Trên phạm vi toàn cầu, thị phần của hãng là khoảng 14%, tăng từ khoảng 6%.

Phiên bản Motorola Razr 2026 đính pha lê Swarovski.

Một dự báo khác của Counterpoint Research cho thấy, Motorola chiếm 8% thị trường smartphone màn hình gập toàn cầu năm 2026, đứng sau Samsung với 32%, Apple 25% và Huawei 24%. Những con số này cho thấy Mỹ vẫn là thị trường quan trọng đối với Razr, đồng thời lý giải vì sao phiên bản Swarovski được phân phối qua các kênh như Amazon và Verizon thay vì triển khai rộng rãi trên toàn cầu.

Samsung cũng từng sử dụng các phiên bản hợp tác thời trang để tạo khác biệt cho dòng smartphone màn hình gập. Galaxy Z Flip và một số mẫu Galaxy Z Fold từng có phiên bản Thom Browne, Galaxy Z Flip4 và Flip5 có biến thể Maison Margiela. Tuy nhiên, hai thế hệ Flip gần đây không tiếp tục chiến lược này.

Phiên bản Motorola Razr 2026 đính pha lê Swarovski có cấu hình giống bản tiêu chuẩn.

So với những phiên bản hợp tác của Samsung, Razr 2026 Swarovski có lợi thế về giá nếu người dùng chỉ quan tâm đến yếu tố ngoại hình. Thiết bị được bán với giá 899,99 USD (khoảng 23,4 triệu đồng), thấp hơn so với Galaxy Z Flip 8 tiêu chuẩn (có giá từ 27,99 triệu đồng tại Việt Nam).

Dự kiến, Motorola Razr 2026 đính pha lê Swarovski sẽ được bán ra từ ngày 10/9. Đáng chú ý, khách hàng mua trực tiếp từ Motorola.com trong thời gian đầu còn được tặng tai nghe không dây moto buds 2 plus Swarovski Edition và đồng hồ moto watch phiên bản giới hạn.