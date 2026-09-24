Motorola tung smartphone tham vọng nhất trong nhiều năm

Motorola vừa giới thiệu chiếc smartphone mới nhất của mình, Signature 27, được xem là sản phẩm tham vọng nhất của hãng trong nhiều năm qua. Được định vị là một flagship thực thụ, Signature 27 không chỉ đơn thuần là một mẫu điện thoại flagship mà còn sở hữu thiết kế độc đáo.

Motorola Signature 27 đi kèm đến bốn camera ở mặt sau.

Chiếc điện thoại này được giới thiệu tại Hội nghị thượng đỉnh công nghệ của Qualcomm và đánh dấu sự chuyển mình trong cách đặt tên sản phẩm theo năm. Khác với phiên bản trước, Signature 27 được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Đây được xem là một bước tiến lớn cho Motorola, công ty vốn ít sử dụng các chip cao cấp trong các sản phẩm gần đây.

Motorola đã tập trung vào việc cải thiện khả năng trí tuệ nhân tạo (AI), mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà hơn, hiệu suất mạng nhanh hơn và nâng cấp camera nhờ vào nền tảng mới này.

Để đảm bảo chip mạnh mẽ không bị quá nhiệt trong quá trình xử lý AI, chơi game hoặc quay video, Motorola đã phát triển hệ thống làm mát ArcticMesh. Hệ thống này kết hợp buồng hơi lớn hơn 40% với kim loại lỏng, lưới đồng và gel tản nhiệt chứa kim cương nhằm duy trì hiệu suất mà không cần giảm hiệu suất quá mức.

Về camera, Signature 27 được trang bị hệ thống bốn camera ở mặt sau, trong đó có camera chính Sony LYTIA 910 50 MP và camera tele tiềm vọng 200 MP. Hai camera còn lại vẫn chưa được công bố thông tin chi tiết. Thiết kế của máy lấy cảm hứng từ dòng Droid Razr trước đây, với cách bố trí camera đa mô-đun nổi bật.

Chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 mạnh mẽ có trên điện thoại.

Motorola cam kết cung cấp 7 năm cập nhật hệ điều hành Android và các bản vá bảo mật cho Signature 27. Âm thanh của thiết bị cũng được nâng cấp nhờ sự hợp tác với Bang & Olufsen. Người dùng có thể lựa chọn giữa hai màu sắc: Coal Smoke với lớp hoàn thiện Tactical Weave và Capulet Green (hay còn gọi là Capulet Olive) với bề mặt lấy cảm hứng từ chất liệu dệt.

Hiện tại, ngày phát hành toàn cầu và giá cả của Signature 27 vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, Motorola cho biết sản phẩm sẽ ra mắt trên toàn thế giới vào năm 2026, với việc phát hành tại Bắc Mỹ được xác nhận vào tháng 11 tới. Thông tin chi tiết về màn hình, pin và hệ thống camera sẽ được công bố gần thời điểm ra mắt.