Dân mạng Đài Loan tranh cãi việc dán màn hình là lãng phí tiền bạc

Một câu hỏi thú vị đã được đặt ra trên mạng xã hội PTT của Đài Loan mới đây rằng: “Liệu có nên dán miếng dán bảo vệ màn hình cho chiếc smartphone đắt tiền của bạn?”. Người đăng bài cho biết anh chưa bao giờ sử dụng miếng dán bảo vệ cho hơn 10 chiếc điện thoại của mình và cho rằng “màn hình không dễ vỡ, nên việc dán bảo vệ chỉ là lãng phí tiền bạc”.

Cư dân mạng tin rằng miếng dán màn hình có thể giúp duy trì giá trị còn lại của điện thoại, và chúng lại không đắt tiền nên việc thay thế thường xuyên không phải là vấn đề lớn.

Tuy nhiên, nhiều người dùng có kinh nghiệm đã phản bác quan điểm này, nhấn mạnh rằng miếng dán bảo vệ màn hình có giá trị lớn trong việc “ngăn ngừa trầy xước do cát nhỏ” và “duy trì giá trị bán lại”. Một vết xước nhỏ có thể làm giảm giá trị bán lại của điện thoại lên tới hàng triệu đồng.

Người đăng bài cho biết anh thích cảm giác cầm điện thoại mà không có miếng dán bảo vệ. Anh cũng bày tỏ sự nghi ngờ về việc những người sử dụng miếng dán bảo vệ màn hình bị nứt nhưng không thay thế, cho rằng đó chỉ là tâm lý. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia công nghệ đã chỉ ra rằng chức năng chính của miếng dán màn hình là “chống trầy xước”, không phải “chống rơi vỡ”.

Họ giải thích rằng mặc dù kính màn hình smartphone hiện đại rất bền, nhưng bụi bẩn và cát trong túi có thể chứa thạch anh, có độ cứng cao hơn kính. Khi điện thoại cọ xát với các vật dụng khác, bề mặt màn hình dễ bị trầy xước. Ngoài ra, việc sử dụng lâu dài mà không có miếng dán sẽ làm mòn lớp phủ chống bám vân tay, khiến màn hình trở nên nhờn và khó lau chùi.

Điện thoại ngày nay tương đối đắt tiền, vì vậy bảo vệ chúng bằng phụ kiện vài chục hoặc vài trăm nghìn đồng là "quá hời".

Đối với người tiêu dùng hiện đại, việc giữ cho màn hình không tì vết là lý do chính để sử dụng miếng dán bảo vệ. Những người ủng hộ cho rằng điện thoại cao cấp có giá từ 24-33 triệu đồng, và việc bảo vệ màn hình giúp duy trì giá trị bán lại. “Một vết xước dễ thấy có thể làm giảm giá trị bán lại từ 4-8 triệu đồng. So với mức đó, việc mua miếng dán bảo vệ gần như là miễn phí”.

Ngoài ra, cư dân mạng cũng chỉ ra rằng miếng dán màn hình cường lực hoặc phim hydrogel hiện có giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, đi kèm với dụng cụ dán, giúp việc tự dán trở nên dễ dàng.

Tuy nhiên, một số người dùng lại cho rằng các miếng dán màn hình đắt tiền có tỷ suất lợi nhuận quá cao. Họ cho rằng các miếng dán giá cả phải chăng là đủ để bảo vệ màn hình, trừ khi cần tính năng bảo vệ riêng tư hoặc chống ánh sáng xanh.

Người dùng cũng được khuyến cáo mua thêm ốp lưng để bảo vệ điện thoại tốt hơn.

Cuối cùng, đối với những người thường xuyên làm rơi điện thoại, các chuyên gia khuyến cáo rằng nên sử dụng ốp lưng có các góc được nâng cao để bảo vệ màn hình khỏi những va chạm trực tiếp. Miếng dán bảo vệ màn hình mỏng không thể hấp thụ hoàn toàn lực va chạm, do đó việc kết hợp giữa miếng dán và ốp lưng là giải pháp tối ưu để bảo vệ điện thoại.