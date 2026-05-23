Siêu phẩm tầm trung Motorola Edge 70 Pro+ bất ngờ xuất hiện

Thông qua một trang web chuyên dụng trên Flipkart, công ty đã tiết lộ ngôn ngữ thiết kế, kiểu dáng camera, các tùy chọn màu sắc và thời điểm ra mắt của sản phẩm. Mặc dù tên gọi chính thức chưa được xác nhận, nhưng URL của trang web cho thấy chiếc điện thoại này sẽ mang tên Motorola Edge 70 Pro+.

Hình ảnh nhá hàng cho thấy Motorola Edge 70 Pro+ sẽ được trang bị cụm ba camera sau đặt trong một mô-đun hình vuông. Công ty nhấn mạnh rằng chụp ảnh chân dung sẽ là một trong những tính năng nổi bật của camera trên thiết bị này. Các hình ảnh quảng cáo đã được chia sẻ cho thấy những mẫu ảnh chân dung với các tiêu cự và hiệu ứng độ sâu khác nhau.

Cụm camera sẽ mang thương hiệu Sony LYTIA và hỗ trợ ổn định hình ảnh quang học. Một cảm biến có tiêu cự 81mm cũng đã được xác nhận cho thấy khả năng cung cấp camera chuyên dụng để chụp chân dung hoặc tele, tuy nhiên thông số kỹ thuật chi tiết vẫn chưa được công bố.

Thiết kế cũng là một điểm nhấn quan trọng của Motorola Edge 70 Pro+. Motorola đã giới thiệu ba kiểu hoàn thiện mặt lưng khác nhau: Satin-Luxe, Sculpted Wood và họa tiết lấy cảm hứng từ vải Twill. Điện thoại sẽ có các tùy chọn màu sắc như nâu, đỏ và xanh ngọc, mỗi màu đều mang lại cảm giác cao cấp với kết cấu và lớp hoàn thiện riêng biệt, khác biệt hoàn toàn so với Motorola Edge 70 Pro thông thường.

Sản phẩm sẽ có thiết kế màn hình đục lỗ ở mặt trước và khung máy hoàn thiện bằng kim loại. Motorola xác nhận rằng Edge 70 Pro+ sẽ được bán tại Ấn Độ thông qua Flipkart ngay sau khi ra mắt. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa công bố ngày ra mắt chính thức hoặc giá bán cho sản phẩm.

Theo báo cáo gần đây, Edge 70 Pro+ sẽ có những tính năng nổi bật như camera tele dạng kính tiềm vọng, sạc không dây và RAM 16 GB giúp phân biệt với phiên bản Pro. Dự kiến, giá bán của thiết bị sẽ dưới 14 triệu đồng. Thông số kỹ thuật phần cứng và chi tiết ra mắt sẽ được tiết lộ trong những ngày tới.