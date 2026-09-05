Motorola Edge 70 Plus gây sốt phân khúc tầm trung với màn hình 5.200 nits

Motorola vừa giới thiệu phiên bản mới nhất trong dòng sản phẩm Edge 70, mang tên Edge 70 Plus. Phiên bản này được nâng cấp với nhiều tính năng ấn tượng, bao gồm màn hình 144Hz, camera 200 MP và pin dung lượng 6.500 mAh.

Edge 70 Plus sở hữu cấu hình phần cứng ấn tượng trong phân khúc.

Edge 70 Plus sở hữu màn hình Extreme AMOLED 6,78 inch với độ phân giải Super HD 2.772 x 1.272 pixel, tần số quét 144Hz và độ sáng tối đa lên đến 5.200 nits. Màn hình này hỗ trợ HDR10+, có màu 10 bit, độ phủ màu 100% DCI-P3 và được chứng nhận Pantone. Ngoài ra, máy còn được trang bị cảm biến vân tay quang học dưới màn hình, kính Gorilla Glass 7i và khả năng chống nước đạt chuẩn IP64, cùng độ bền theo tiêu chuẩn quân sự MIL-STD-810H.

Về hiệu năng, Edge 70 Plus được trang bị chip Snapdragon 7s Gen 3, kết hợp với 8 GB RAM LPDDR5X và 256 GB bộ nhớ trong với định dạng UFS 3.1. Tính năng RAM Boost cho phép mở rộng bộ nhớ ảo lên đến 24 GB, trong khi bộ nhớ có thể mở rộng tối đa 1TB thông qua thẻ nhớ microSD. Máy chạy trên nền tảng hệ điều hành Android 16 và hứa hẹn nhận được 5 năm cập nhật bảo mật đến tháng 9/2031.

Hệ thống camera của Edge 70 Plus cũng rất ấn tượng với camera chính 200 MP mang đến khả năng hỗ trợ chống rung quang học (OIS), công nghệ All Pixel Focus và Ultra Pixel. Bên cạnh đó, máy còn có camera macro 2 MP và cảm biến ánh sáng chuyên dụng, trong khi camera trước 32 MP phục vụ cho việc chụp ảnh selfie và gọi video. Các tính năng kết nối khác bao gồm hỗ trợ eSIM, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC và cảm biến vân tay trong màn hình.

Các lựa chọn màu sắc trên Edge 70 Plus.

Điểm đáng chú ý, Motorola Edge 70 Plus có giá 599,99 EUR (18,15 triệu đồng) cho phiên bản duy nhất có cấu hình 8 GB RAM và 256 GB bộ nhớ trong. Đây là một mức giá khá hấp dẫn cho một sản phẩm có cấu hình phần cứng tương đối mạnh mẽ.

Sản phẩm có sẵn trong các màu sắc Pantone như Xám Tím, Xanh Núi và Xanh Sữa. Hiện tại, máy đã mở đặt trước và sẽ bắt đầu giao hàng từ ngày 23/9. Đặc biệt, người mua sẽ nhận được quà tặng là đồng hồ thông minh Moto Watch Fit và vòng đeo tay Moto Tag 2 miễn phí.