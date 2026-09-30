Tính năng ẩn giải phóng bộ nhớ smartphone không gây mất dữ liệu

Smartphone hiện nay thường bị quá tải do hàng loạt ứng dụng, hình ảnh, video và tệp dữ liệu phát sinh. Khi một ứng dụng bị gỡ bỏ, toàn bộ cài đặt và dữ liệu của người dùng như tài khoản đăng nhập, thiết lập cá nhân, lịch sử sử dụng sẽ bị xóa sạch. Nếu muốn dùng lại, họ phải tải về, đăng nhập và thiết lập thông số từ đầu.

Một smartphone đã dùng gần hết dung lượng bộ nhớ 256 GB. Ảnh: Huy Đức

Để khắc phục vấn đề, Google bổ sung công cụ "Tự động lưu trữ ứng dụng" trên Android trong khi Apple có tính năng "Gỡ bỏ ứng dụng không dùng" trên iOS. Chế độ hoạt động như một giải pháp trung hòa khi sẽ xóa phần mã chương trình chiếm nhiều dung lượng nhất của ứng dụng, nhưng giữ lại các tệp dữ liệu quan trọng cùng biểu tượng ứng dụng trên màn hình chính.

Khi cần tái sử dụng, người dùng chỉ cần nhấn vào biểu tượng ứng dụng, hệ thống sẽ tự động tải lại những tệp còn thiếu trong vài giây và khôi phục đúng trạng thái trước đó mà không yêu cầu đăng nhập. Tính năng được đánh giá thích hợp với các app ít khi sử dụng như ứng dụng du lịch, thẻ thành viên...

Tính năng "Tự động lưu trữ ứng dụng" được kích hoạt trên smartphone Android. Ảnh: Huy Đức

Google khẳng định tính năng "Tự động lưu trữ ứng dụng" dành cho điện thoại Android có thể giúp tiết kiệm tới 60% dung lượng app đó chiếm dụng mà không xóa dữ liệu cá nhân.

Để kích hoạt, người dùng cần mở kho ứng dụng Play Store, nhấn vào biểu tượng tài khoản ở góc trên bên phải, chọn Cài đặt, chọn Chung và mở "Tự động lưu trữ ứng dụng".

Khi bộ nhớ máy không đủ, hệ thống sẽ tự động đóng gói những app ít sử dụng. Ngoài ra, người dùng Android cũng có thể chủ động lưu trữ thủ công từng app bằng cách vào Cài đặt -> Ứng dụng bấm vào ứng dụng mong muốn và chọn Lưu trữ.

Tính năng khi được kích hoạt trên iOS. Ảnh: Huy Đức

Trên hệ điều hành iOS, Apple trang bị "Gỡ bỏ ứng dụng không dùng" từ phiên bản iOS 11. Để kích hoạt, người dùng vào Cài đặt -> Ứng dụng -> App Store, sau đó tìm và chọn kích hoạt tính năng.

Sau khi bật, iOS tự động nhận diện và giải phóng những app không dùng lâu nhất khi dung lượng bộ nhớ máy xuống thấp. Các ứng dụng đã bị gỡ bỏ phần mã nguồn sẽ xuất hiện thêm một biểu tượng đám mây nhỏ hình mũi tên bên cạnh tên ứng dụng trên màn hình chính.

Nếu muốn chủ động chọn ứng dụng cần giải phóng dung lượng, người dùng có thể truy cập Cài đặt -> Cài đặt chung -> Dung lượng iPhone, chọn ứng dụng cụ thể và nhấn Gỡ bỏ ứng dụng.