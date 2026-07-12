Motorola Edge 70 Max có thể là “flagship killer” đáng chờ nhất năm nay

Motorola được cho là đang phát triển chiếc điện thoại Edge 70 Max, sản phẩm tham vọng nhất trong dòng Edge 70 của hãng. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng sản phẩm này có thể không được bán tại thị trường Mỹ và nhiều quốc gia khác.

Motorola Edge 70 Max sẽ ra mắt vào ngày 15/7 tới.

Theo báo cáo từ Digitaltrends, Edge 70 Max sẽ được ra mắt tại Ấn Độ vào ngày 15/7 với nhiều thông số kỹ thuật ấn tượng. Điện thoại sở hữu màn hình AMOLED LTPO QHD+ với tần số quét 144Hz, độ sáng tối đa lên tới 7.000 nits và hỗ trợ màu 10-bit. Đặc biệt, sản phẩm còn được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 5 - một trong những chip xử lý mạnh mẽ nhất của Qualcomm, đã từng được sử dụng trong OnePlus 15R.

Về hiệu suất, chip Snapdragon 8 Gen 5 hứa hẹn mang lại khả năng xử lý đa nhiệm mượt mà và chơi game ở tốc độ 120fps. Để đảm bảo hiệu suất ổn định, Edge 70 Max còn được trang bị hệ thống buồng hơi ActivMesh 5.000mm² giúp kiểm soát nhiệt độ. Điện thoại sẽ có tùy chọn RAM LPDDR5X lên đến 12GB, tuy nhiên thông tin về bộ nhớ trong vẫn chưa được công bố.

Về pin, Edge 70 Max sẽ có dung lượng 7.100 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W và sạc không dây từ tính 25W, tương tự như tiêu chuẩn MagSafe của Apple. Điều này tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ với các sản phẩm khác trong phân khúc tầm trung, như OnePlus 15 và 15R với dung lượng pin lần lượt là 7.300 mAh và 7.400 mAh.

Tính năng nổi bật nhất trên sản phẩm là pin dung lượng lớn.

Dự kiến, giá của Edge 70 Max sẽ dao động khoảng từ 520 đến 630 USD (13,66 đến 16,55 triệu đồng) khi được công bố vào ngày 15/7. Tuy nhiên, Motorola vẫn chưa xác nhận kế hoạch ra mắt sản phẩm tại các quốc gia khác, điều này khiến người tiêu dùng tại các thị trường này cảm thấy thất vọng, bởi Edge 70 Max là một trong những lựa chọn hiếm hoi trong phân khúc tầm trung đến cao cấp với cấu hình mạnh mẽ.

Nếu Motorola có thể tung ra Edge 70 Max với mức giá cạnh tranh, sản phẩm sẽ trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu trên thị trường smartphone, đặc biệt trong bối cảnh thị trường Ấn Độ đang rất sôi động.