Motorola Razr Ultra - Chiếc điện thoại màn hình gập có thời lượng pin lâu nhất

Sau khi thử nghiệm, Motorola Razr Ultra 2026 là chiếc điện thoại màn hình gập có thời lượng pin lâu nhất từ trước tới nay. Nói cách khác, thời lượng pin của Motorola Razr Ultra 2026 mới nhất đã chứng minh rằng công nghệ pin mới đã thành công.

Motorola Razr Ultra 2026.

Tất cả các mẫu điện thoại được đánh giá trên chuyên trang công nghệ Tom’s Guide đều được kiểm tra thời lượng pin theo cùng một cách. Chúng cùng được đặt độ sáng màn hình ở mức 150 nit bằng máy đo ánh sáng để đảm bảo tính nhất quán, sau đó chạy một đoạn mã tùy chỉnh để mô phỏng việc lướt web liên tục qua kết nối 5G cho đến khi pin hết.

Năm ngoái, chiếc Motorola Razr Ultra 2025 đạt thời lượng pin trung bình 15 giờ 42 phút ở chế độ “Thông minh và Cân bằng” mặc định.

So sánh thời lượng pin giữa Motorola Razr Ultra 2026 và những smartphone màn hình gập khác.

Kể từ khi công nghệ pin lithium-ion đạt đỉnh điểm, cách duy nhất để điện thoại có thời lượng pin lâu hơn là trang bị pin lớn hơn — đó là lý do người dùng chỉ thấy sự tăng nhẹ về dung lượng pin trong vài năm qua. Tuy nhiên, vấn đề cố hữu là khi dung lượng tăng lên, kích thước và trọng lượng của điện thoại cũng tăng theo.

Pin silicon-carbon đã thay đổi "cuộc chơi" bằng cách tích hợp nhiều dung lượng hơn vào cùng một không gian nhưng không làm tăng đáng kể độ dày hoặc trọng lượng. Toàn bộ dòng sản phẩm Motorola Razr 2026 thể hiện rõ điều này.

Motorola chỉ trang bị pin 4.700 mAh cho Motorola Razr Ultra 2025 nhưng đã tăng lên 5.000 mAh cho Razr Ultra 2026 - tăng khoảng 6,38%. Khi kết hợp với chip Snapdragon 8 Elite tiết kiệm năng lượng hơn, Razr Ultra 2026 đã đạt được thời lượng pin kỷ lục.

Motorola Razr Ultra 2026 được tích hợp pin silicon-carbon.

Cụ thể, sản phẩm đạt thời lượng lên tới 16 giờ 20 phút - lâu hơn 38 phút so với kết quả của Razr Ultra 2025.

Các bài kiểm tra thời lượng pin cho thấy Razr Ultra 2026 có thời lượng pin lâu nhất trong số tất cả các điện thoại màn hình gập — thậm chí còn vượt trội hơn cả Razr Fold. So với "đối thủ" cạnh tranh trực tiếp - Galaxy Z Flip 7, điện thoại Motorola cho thấy một khoảng cách lớn về công nghệ pin.