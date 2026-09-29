iOS 27.0.1 có gì đáng chú ý sau hai tuần Apple ra mắt iOS 27?

iOS 27.0.1 là bản cập nhật đầu tiên cho hệ điều hành iOS 27 mà Apple giới thiệu cách đây hai tuần. Người dùng có thể tải xuống iOS 27.0.1 thông qua giao thức OTA bằng cách truy cập vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm.

iOS 27.0.1 được phát hành chủ yếu tập trung vào người dùng iPhone 18 Pro.

Ngoài iOS 27.0.1, Apple cũng phát hành các bản cập nhật tương ứng cho iPadOS 27.0.1 và visionOS 27.0.1, cùng với các bản cập nhật iOS và iPadOS 26.7.1 dành cho những thiết bị chưa nâng cấp lên phiên bản mới nhất.

Theo ghi chú phát hành của Apple, iOS 27.0.1 chủ yếu nhằm khắc phục sự cố liên quan đến tính năng Face ID trên iPhone 18 Pro. Nhiều người dùng đã phản ánh rằng quá trình xác thực Face ID không hoạt động hiệu quả, đặc biệt là khi mở khóa các ứng dụng bị khóa. Một số thiết bị thậm chí đã gặp tình trạng treo máy và khởi động lại. Ngoài ra, một số người dùng cũng gặp thông báo “Face ID không khả dụng” khi cố gắng thiết lập tính năng này, cũng như gặp vấn đề với cài đặt “yêu cầu sự chú ý đối với Face ID”.

Thông tin về iOS 27.0.1 được Apple mô tả.

Bên cạnh đó, iOS 27.0.1 không chỉ khắc phục các lỗi trên iPhone mà còn giải quyết một số vấn đề khác, bao gồm:

- iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có thể khởi động lại đột ngột khi xác thực Face ID không thành công.

- Ảnh chụp ở chế độ zoom 2x trong điều kiện ánh sáng nhất định và khẩu độ f/1.48 có thể bị lỗi màu trên một số thiết bị iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

- Việc mở đồng thời Trung tâm thông báo và Trung tâm điều khiển có thể khiến màn hình cảm ứng không phản hồi.

Được biết, các mẫu iPhone 18 Pro là iPhone lần đầu tiên được trang bị camera hồng ngoại dưới màn hình, mặc dù vậy, vẫn chưa rõ liệu phần cứng này có liên quan đến các vấn đề đã nêu hay không. Vào tuần trước, Apple đã thông báo rằng họ sẽ khắc phục các lỗi liên quan đến Face ID thông qua bản cập nhật phần mềm này. Mặc dù iOS 27.0.1 đã giải quyết nhiều vấn đề trên iPhone 18 Pro, bản cập nhật vẫn khả dụng cho tất cả các mẫu iPhone có thể chạy iOS 27.