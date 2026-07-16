Chính thức công bố Motorola Edge 70 Max với pin 7100 mAh, màn hình 6,8 inch siêu lớn

Motorola đã mở rộng dòng sản phẩm Edge 70 tại Ấn Độ với việc ra mắt Edge 70 Max. Chiếc điện thoại thông minh này sở hữu màn hình lớn 6.8 inch, pin 7.100mAh và chip Snapdragon 8 Gen 5.

Màn hình AMOLED 6.8 inch cung cấp độ phân giải Quad HD+, tần số quét 144Hz, độ sáng tối đa 7.000 nit và hỗ trợ HDR10+. Ngoài ra, điện thoại được tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình.

3 màu của Motorola Edge 70 Max.

Máy có tùy chọn RAM lên đến 12GB chuẩn LPDDR5X và bộ nhớ trong 256GB chuẩn UFS 4.1. Điện thoại được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 và Motorola hứa hẹn 3 lần nâng cấp hệ điều hành cùng với 5 năm cập nhật bảo mật.

Về khả năng chụp ảnh, Edge 70 Max được trang bị camera chính Sony LYTIA 710 50MP, cảm biến siêu rộng 8MP và cảm biến ánh sáng 2 trong 1. Ở mặt trước, máy có camera selfie 32MP với chi tiết "đục lỗ".

Cung cấp năng lượng cho máy là viên pin 7.100mAh đi kèm sạc nhanh có dây 90W và sạc không dây từ tính 25W.

Cận cảnh camera sau của Motorola Edge 70 Max.

Điện thoại cũng đạt chuẩn IP69 về khả năng chống bụi và nước, chứng nhận MIL-STD-810H, có khung nhôm và kính cường lực Gorilla Glass 7i ở cả mặt trước và mặt sau.

Các tính năng khác bao gồm: loa stereo hỗ trợ Dolby Atmos, kết nối Bluetooth 6.0, NFC, Wi-Fi 7, GPS, kết nối 5G hai SIM và cổng USB Type-C.

Motorola Edge 70 Max sẽ có các tùy chọn màu Xanh lá Pantone Dark Shadow, Xanh dương Pantone Ice Melt và Xám Pantone Aqua Gray, bắt đầu bán ra từ ngày 20/7.

3 màu của Motorola Edge 70 Max.

Giá khởi điểm của Motorola Edge 70 Max là 54.999 Rupee (khoảng 15 triệu đồng) cho phiên bản RAM 8GB/ ROM 256GB, trong khi phiên bản RAM 12GB/ ROM 256GB có giá 59.999 Rupee (khoảng 16,3 triệu đồng).