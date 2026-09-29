Giá iPhone cũ tháng 9: iPhone "cổ lỗ sĩ" siêu rẻ, đã xuất hiện iPhone 18 Pro/Pro Max

Thị trường iPhone cũ đang ghi nhận lượng tin rao trải rộng từ những mẫu máy đời mới vừa lên kệ đến các thế hệ đã nhiều năm tuổi. Đáng chú ý, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vừa mở bán đã xuất hiện, cho thấy hoạt động mua bán iPhone diễn ra gần như ngay sau thời điểm sản phẩm được bán chính thức.

Một tin rao bán iPhone 18 Pro Max 256GB màu xanh băng thanh.

Bên cạnh các mẫu mới, những thế hệ trước vẫn chiếm lượng tin đáng kể, trong đó iPhone 17 Pro Max tiếp tục có số lượng tin rao cao. Dữ liệu từ Chợ Tốt cho thấy, iPhone 17 Pro Max hiện có 984 tin rao, thuộc nhóm những mẫu iPhone có lượng tin bán lại lớn. Cùng với đó, iPhone 15 Pro Max và iPhone 14 Pro Max cũng có hơn 1.000 tin rao.

Về giá, thống kê của Chợ Tốt cho thấy, iPhone 17 Pro Max đang có giá trung vị 29,99 triệu đồng, trong khi giá trung bình của 984 tin rao là 29,85 triệu đồng. Ở chiều ngược lại, iPhone 5C là mẫu có giá trung vị thấp nhất trong bảng, ở mức 200.000 đồng, với 8 tin rao và giá trung bình 322.500 đồng.

Đối với hai mẫu iPhone 18 vừa xuất hiện trên Chợ Tốt, iPhone 18 Pro có giá trung vị 37,8 triệu đồng, giá trung bình 38,3 triệu đồng từ 33 tin rao. iPhone 18 Pro Max có giá trung vị 45,5 triệu đồng, giá trung bình 47,14 triệu đồng với 122 tin rao.

Giá trung bình được tính bằng cách cộng giá của toàn bộ tin rao rồi chia cho số tin, vì vậy có thể bị tác động bởi những tin có mức giá quá cao hoặc quá thấp. Trong khi đó, giá trung vị là mức giá nằm ở chính giữa khi toàn bộ tin rao được sắp xếp từ thấp đến cao, với một nửa số tin có giá thấp hơn và một nửa có giá cao hơn.

Còn tại Minh Tuấn Mobile, giá iPhone cũ trải rộng từ các mẫu đời cũ như iPhone 11 64GB ở mức 5,19 triệu đồng, iPhone 11 128GB giá 5,99 triệu đồng, iPhone 13 128GB giá 8,59 triệu đồng đến các dòng cao cấp hơn như iPhone 14 Pro Max 256GB giá 18,69 triệu đồng, iPhone 15 Pro 128GB giá 16,59 triệu đồng hay iPhone 16 Pro 128GB giá 20,89 triệu đồng.

Ở nhóm máy đời mới, iPhone 16 Pro Max 256GB được niêm yết 26,19 triệu đồng, trong khi iPhone 17 Pro Max 256GB có giá tham khảo 30,89 triệu đồng.

Giá tham khảo iPhone cũ tháng 9/2026: