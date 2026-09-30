5 tính năng Siri AI đáng thử trên iPhone
Siri AI trên iOS 27 có thể tìm thông tin trong tin nhắn, email, lịch, ảnh và tệp... để hỗ trợ người dùng thực hiện nhiều tác vụ.
Với iOS 27, Siri được nâng cấp thành trợ lý AI dựa trên Apple Intelligence. Trợ lý này có khả năng hiểu ngữ cảnh cá nhân, nhận biết nội dung trên màn hình và thực hiện thêm tác vụ giữa các ứng dụng. Thay vì chỉ trả lời những câu hỏi thông thường, Siri AI có thể tìm dữ liệu người dùng đã lưu hoặc từng trao đổi trên iPhone.
Siri AI hiện ở dạng beta và chỉ hỗ trợ trên iPhone có Apple Intelligence, gồm iPhone 15 Pro, 15 Pro Max và các mẫu iPhone 16 trở lên. Tuy nhiên, Siri AI chưa hỗ trợ tiếng Việt.
Siri AI có khả năng hiểu ngữ cả