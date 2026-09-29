Hào quang của iPhone Duo sẽ kéo dài bao lâu?

Thật khó để phủ nhận sức hút của một sản phẩm thế hệ đầu tiên được chế tác tinh xảo và được mong chờ từ lâu, xuất hiện sau nhiều năm thiết kế không có gì mới mẻ. Đó chính là chiếc iPhone Duo.

Những phản ứng ban đầu rất tích cực. Mọi người đều phấn khích trước sự chú trọng đến từng chi tiết: hiệu ứng chuyển động thông minh khi mở máy, màn hình không nếp gấp và các thao tác đa nhiệm được thiết kế kỹ lưỡng.

2 màu của iPhone Duo.

Nhiều chuyên gia công nghệ cũng hào hứng muốn trải nghiệm sản phẩm này. Tuy nhiên, sau gần tám thế hệ smartphone màn hình gập, sự phấn khích đó chỉ là cảm giác nhất thời ban đầu và sẽ sớm phai nhạt. Tất cả chỉ vì một lý do đơn giản: về cơ bản, iPhone Duo vẫn là một chiếc điện thoại màn hình gập, giống như bao chiếc điện thoại màn hình gập khác.

Mọi người không thực sự cần điện thoại màn hình gập

Có vài lý do khiến điện thoại màn hình gập vẫn chỉ là sản phẩm dành cho một nhóm nhỏ người dùng trong suốt tám năm qua và nguyên nhân không phải vì chúng thiếu logo Apple.

Xét về khía cạnh cơ bản nhất, điện thoại màn hình gập không phổ biến vì chúng tạo ra sự bất tiện (hay lực cản) cho một thiết bị vốn đề cao sự tiện lợi.

Màn hình chính của iPhone Duo.

Để hiểu về triển vọng của iPhone Duo, chúng ta cần hiểu người dùng thường làm gì trên điện thoại và liệu điện thoại màn hình gập có mang lại lợi ích cho những hoạt động đó hay không. Và đây chính là mâu thuẫn cốt lõi.

Trung bình, người dùng mở khóa điện thoại hơn 100 lần mỗi ngày. Điều này cho thấy rõ ràng rằng điện thoại cần được tối ưu hóa cho những tương tác nhanh chóng như vậy. Hãy thử tưởng tượng bạn phải mở máy cả trăm lần mỗi ngày. Điều đó chẳng có gì thú vị và không cần thiết.

Đúng là màn hình lớn hơn giúp trải nghiệm một số ứng dụng tốt hơn đôi chút nhưng khi xét đến hàng trăm tương tác nhỏ nhặt như nhắn tin hay dùng mạng xã hội, trọng tâm sẽ chuyển từ yếu tố "tốt hơn" sang "tiện lợi và nhanh chóng".

Các chiến dịch tiếp thị của Apple cũng không cho thấy những tương tác thiết yếu hàng ngày này được cải thiện như thế nào trên iPhone Duo. Thay vào đó, Apple đã cho chúng ta thấy ứng dụng Netflix trông tuyệt đẹp như thế nào trên iPhone Duo. Nhưng sự thật là có bao nhiêu người thường xuyên xem Netflix trên điện thoại? Chẳng ai muốn tự nguyện cầm điện thoại suốt một tiếng rưỡi đồng hồ để xem một bộ phim trọn vẹn, hay thậm chí là nửa tiếng cho một tập phim truyền hình.

Tỷ lệ sử dụng 30/70 trên điện thoại gập

Một số nghiên cứu ban đầu từ thời điện thoại màn hình gập mới xuất hiện cho thấy người dùng chỉ sử dụng màn hình chính trong 30% thời gian. Phần lớn các tương tác trên điện thoại thông minh chỉ xoay quanh những thao tác nhanh và mạng xã hội.

Điện thoại thông minh hiện đại đã phát triển theo một hình dáng và kích thước rất đặc thù. Đặc thù đến mức hầu hết các điện thoại bán ra ngày nay đều trông giống hệt nhau: những hình chữ nhật tương đối hẹp với trọng lượng nhất định. Kích thước này không phải là ngẫu nhiên: đó là điểm cân bằng giữa khả năng bỏ vừa túi quần và cảm giác thoải mái khi cầm nắm.

Thiết kế gập gọn của iPhone Duo.

Không có chiếc điện thoại thông minh nào mang hình dáng khác biệt đơn giản vì việc sản xuất chúng chẳng mang lại ý nghĩa thực tế nào.

Tất nhiên, iPhone Duo không phải là một thất bại toàn tập. Nhiều người dùng thích xem video trên điện thoại và những người khác cần một màn hình lớn hơn ngay trong túi quần. Một số người trong số họ có thể thấy việc chi hơn 60 triệu đồng cho một thiết bị như vậy là xứng đáng. Tuy nhiên, đó không phải là số đông người dùng mà chỉ là thiểu số, giống như mọi điện thoại màn hình gập khác trong suốt bảy năm qua.

Lời kết

iPhone Duo là một thiết bị có bề ngang rộng hơn và chiều cao thấp hơn. Điện thoại khá rộng khi gập lại, khiến trải nghiệm thực tế trở nên kém đi. Giống như mọi loại điện thoại màn hình gập khác, việc phải mở máy hàng trăm lần mỗi ngày thực sự là một sự phiền toái với nhiều người dùng. Do đó, sự mới lạ về kiểu dáng và sự hào hứng dành cho chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple đang lên cao nhưng sẽ không kéo dài được lâu.