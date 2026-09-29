Galaxy Z Fold8 đang bị đánh giá quá thấp?

Đã vài tháng trôi qua kể từ khi Samsung công bố Galaxy Z Fold8 nhưng nhiều người vẫn mê mẩn chiếc điện thoại này và không ngừng ca ngợi thiết kế mới mẻ của chúng.

Theo nhiều chuyên gia, Galaxy Z Fold8 hoàn toàn có thể trở thành chiếc điện thoại thú vị nhất năm 2026. Với thiết kế màn hình gập kiểu hộ chiếu, đây chính là cú hích mà thị trường điện thoại màn hình gập thực sự cần đến.

Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8, Galaxy S26 Ultra.

Tuy nhiên, bên cạnh thiết kế xuất sắc, hiệu năng mạnh mẽ nhờ con chip Snapdragon hàng đầu và khả năng tùy biến tuyệt vời của giao diện One UI, vẫn còn những tính năng nhỏ trên Galaxy Z Fold8 chưa được nhắc đến nhiều như chúng xứng đáng.

Một trong số đó là lớp phủ chống phản chiếu trên màn hình bên trong, giúp cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng.

Tạm biệt hiện tượng phản chiếu!

Mặc dù Galaxy S26 Ultra sở hữu những công nghệ màn hình ấn tượng nhất năm 2026 nhờ lớp phủ chống phản chiếu thế hệ thứ hai và công nghệ Privacy Display (Màn hình bảo mật) mới mẻ, Samsung cũng đã cải thiện đáng kể khả năng chống phản chiếu trên cả Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold 8Ultra.

Màn hình AMOLED bên trong của cả hai mẫu flagship đều giảm thiểu độ chói so với Galaxy Z Fold 7 của năm ngoái; sự khác biệt này trở nên rõ rệt ngay lập tức khi đặt chúng cạnh nhau dưới điều kiện ánh sáng mạnh.

Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra.

Màn hình ngoài của Z Fold8 khá hữu dụng cho hầu hết các tác vụ thường ngày và việc giảm độ phản chiếu là một điểm cộng tuyệt vời nhưng lại chưa được đánh giá đúng mức.

Tuy nhiên, lớp phủ chống phản chiếu không chỉ phát huy tác dụng ở bên ngoài trời; chính dưới ánh đèn nhân tạo cường độ cao, tính năng này mới thực sự chứng minh được giá trị của mình. Với Z Fold8, trải nghiệm này không còn gây khó chịu như trên các mẫu điện thoại màn hình gập khác.

Mặc dù lớp phủ này không "mạnh" (hiệu quả cao) bằng lớp phủ trên Galaxy S26 Ultra, việc giảm thiểu độ phản chiếu chắc chắn là một bước tiến đúng đắn mà các dòng điện thoại màn hình gập khác nên hướng tới.

Lớp phủ mới giúp cải thiện khả năng hiển thị

Việc trang bị lớp phủ chống phản chiếu cho màn hình bên trong là điều tuyệt vời nhưng độ sáng tối đa được cải thiện cũng góp phần đáng kể vào việc giúp người dùng nhìn rõ nội dung hơn.

Galaxy Z Fold 7 có thể đạt độ sáng tối đa khoảng 2.600 nit nhưng Galaxy Z Fold8 còn có thể đạt tới 3.000 nit.

Điều này thực sự hữu ích khi người dùng sử dụng điện thoại ngoài trời, nơi màn hình phải cạnh tranh với ánh sáng mặt trời gay gắt để hiển thị rõ nội dung.

Cần được các "đối thủ" học hỏi

Giờ đây, khi độ sáng tối đa trên hầu hết các mẫu điện thoại màn hình gập đã đạt mức lý tưởng, các nhà sản xuất khác nên tham khảo Samsung và noi gương Galaxy Z Fold8.

Sự kết hợp giữa màn hình bên trong sáng rõ và độ phản chiếu thấp sẽ là điểm cộng tuyệt vời cho bất kỳ chiếc điện thoại nào. Và chính Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra đã tạo nên một trong những ví dụ điển hình nhất trong thời gian gần đây.

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