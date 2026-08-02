Ra mắt máy tính bảng chơi game cực chất Motorola Moto Pad 70 Groove

Motorola đã giới thiệu Moto Pad 70 Pro vào tháng trước và mới đây, hãng đã công bố Moto Pad 70 Groove. Máy tính bảng của Motorola sở hữu màn hình LCD 12.1 inch với tốc độ làm mới 120Hz, độ phân giải 2.560x1.600 pixel, độ sáng tối đa 800 nit, gam màu DCI-P3 98% và hỗ trợ Dolby Vision và HDR10.

Motor Pad 70 Groove.

Motor Pad 70 Groove sở hữu hệ thống loa JBL Pro 9 loa ở mặt sau, bao gồm bốn loa tweeter, ba loa trầm và hai loa tản nhiệt thụ động. Thiết bị này cũng hỗ trợ Dolby Atmos với các chế độ Âm thanh động, Phim và Nhạc được tinh chỉnh sẵn, ngoài ra còn có Chế độ Loa Bluetooth chuyên dụng.

Hơn nữa, Moto Pad 70 Groove có chân đế kim loại xoay 360° ở mặt sau, cho phép người dùng đặt máy đứng, nằm ngang, nghiêng hoặc treo. Sản phẩm cũng có 4 chế độ xem - Chế độ Nghiêng, Chế độ Rạp chiếu phim, Chế độ Đứng và Chế độ Treo.

Hệ thống loa siêu ấn tượng.

Mặt sau của Moto Pad 70 Groove cũng có nút nguồn và các nút điều khiển âm lượng, camera chính 13MP. Camera selfie ở mặt trước sử dụng cảm biến 8MP.

Bên trong, Motorola Moto Pad 70 Groove được trang bị SoC Dimensity 7400 với RAM 8GB chuẩn LPDDR5 và bộ nhớ trong 256GB chuẩn UFS 3.1, có thể mở rộng lên đến 2TB thông qua thẻ nhớ microSD. Máy tính bảng chạy hệ điều hành Android 16 và được đảm bảo nhận được các bản nâng cấp hệ điều hành lên đến Android 18 và các bản cập nhật bảo mật trong 4 năm.

Máy có thiết kế đẹp mắt.

Tiếp theo, Moto Pad 70 Groove được trang bị pin 10.200 mAh, cho phép xem YouTube liên tục đến 15 giờ chỉ với một lần sạc. Máy tính bảng đi kèm với bộ sạc 68W nhưng chỉ hỗ trợ sạc 45W.

Những điểm nổi bật khác của Motorola Moto Pad 70 Groove bao gồm: hai micrô, chuẩn chống nước IP52 và cổng USB-C. Máy tính bảng không hỗ trợ kết nối LTE, người dùng sẽ phải dựa vào Wi-Fi để truy cập internet.

Máy tính bảng Motorola Moto Pad 70 Groove có thân máy bằng kim loại, nặng 775g. Máy dày 6,8mm (22,7mm bao gồm cả phần loa lồi) và chỉ có một màu duy nhất là Xanh Pantone Surf.

Sản phẩm có giá không quá cao.

Moto Pad 70 Groove có giá 36.999 Rupee (khoảng 10,1 triệu đồng) và sẽ được bán tại Ấn Độ bắt đầu từ ngày 7/8 thông qua trang web của Motorola tại Ấn Độ, Flipkart và các cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc.