Lý do Apple gây tranh cãi khi từ bỏ khung titan trên iPhone

Chiến dịch marketing cho dòng sản phẩm này cũng tập trung mạnh vào chất liệu mới. Trước đó, các mẫu iPhone được trang bị khung thép không gỉ, tuy đẹp mắt nhưng nặng nề, đặc biệt trên các phiên bản Pro Max. Titan không chỉ bền mà còn nhẹ hơn, giúp iPhone 15 Pro Max nhẹ hơn gần 20 gram so với iPhone 14 Pro Max.

Apple từng quảng cáo rất nhiều về vật liệu khung titan khi ra mắt iPhone 15 Pro.

Sau đó, các mẫu iPhone 16 Pro tiếp tục xu hướng sử dụng titan, nhưng Apple đã bất ngờ chuyển sang thiết kế nguyên khối bằng nhôm cho iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Công ty chưa đưa ra lý do cụ thể cho sự thay đổi này, chỉ cho biết rằng “thiết kế mới được chế tạo bằng hợp kim nhôm 7000 cao cấp, nhẹ và mang lại hiệu suất tản nhiệt tốt nhất từ trước đến nay trên iPhone”.

Việc Apple chuyển sang sử dụng nhôm có thể do nhiều lý do: chi phí nguyên liệu thấp hơn, dễ sản xuất hơn và hiệu suất tản nhiệt tốt hơn. Nhôm cũng dễ gia công hơn, cho phép Apple tạo ra các màu sắc nổi bật như màu cam trên iPhone 17 Pro.

Tuy nhiên, iPhone 17 Pro đã chuyển sang sử dụng khung nhôm.

Apple vẫn chưa từ bỏ titan

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là Apple vẫn giữ lại titan cho iPhone Air, với khung titan cấp 5. Đây có thể là lý do giúp iPhone Air đã vượt qua bài kiểm tra độ bền khắc nghiệt của JerryRigEverything, cho thấy khả năng chịu lực 90 kg trước khi bị hỏng, con số ấn tượng khi nhìn vào độ mỏng của thiết bị.

Nếu Apple có kế hoạch ra mắt iPhone Air 2, việc tiếp tục sử dụng titan vì độ bền của sản phẩm này là điều hợp lý. Tuy nhiên, các sản phẩm còn lại trong dòng iPhone có thể vẫn sẽ sử dụng nhôm, mặc dù đây là vật liệu kém cao cấp hơn.

Titan dường như chỉ là xu thế nhất thời của các nhà sản xuất.

Lưu ý rằng, Samsung cũng đã từng sử dụng khung titan cho Galaxy S24 Ultra nhưng hiện đã quay trở lại với nhôm cho mẫu flagship mới nhất của mình. Có lẽ, sự ưa chuộng titan trên smartphone chỉ là một thử nghiệm hơn là một sự thay đổi lâu dài.