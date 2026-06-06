Chiếc ốp lưng kỳ lạ mang màn hình phụ lên iPhone 17 Pro Max

Rollme, thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực thiết bị đeo thời trang và ngoài trời, vừa cho ra mắt sản phẩm mới: ốp lưng thông minh VisionCase dành cho iPhone 17 Pro Max. Sản phẩm này không chỉ đơn thuần là một lớp bảo vệ cho điện thoại mà còn tích hợp nhiều tính năng thông minh hấp dẫn.

VisionCase được trang bị màn hình HD 1,85 inch với độ phân giải 360 x 360 pixel, cho phép người dùng dễ dàng xem thông báo, thông tin người gọi và các nội dung khác mà không cần mở khóa điện thoại. Các tin nhắn từ ứng dụng hỗ trợ, thông báo SMS và chi tiết cuộc gọi đến đều có thể được hiển thị trực tiếp trên ốp lưng, giúp người dùng cập nhật thông tin nhanh chóng.

Một trong những tính năng nổi bật của VisionCase là khả năng ghi âm giọng nói chỉ bằng một lần chạm. Ngoài ra, ốp lưng này còn hỗ trợ sạc ngược, cho phép nó lấy năng lượng từ smartphone thông qua cáp kết nối. Rollme cũng tích hợp chế độ văn bản cuộn tùy chỉnh, cho phép người dùng hiển thị tin nhắn với nhiều màu sắc và hiệu ứng chuyển động khác nhau.

Không chỉ dừng lại ở việc thông báo, VisionCase còn mang đến nhiều chức năng tương tác thú vị. Người dùng có thể xem trước camera trực tiếp từ ốp lưng, hỗ trợ căn chỉnh và chụp ảnh dễ dàng. Chế độ tự động thay đổi màu sắc cũng giúp tạo ra những sắc thái bắt mắt cho sản phẩm.

Để tăng cường trải nghiệm giải trí, ốp lưng còn tích hợp các trò chơi mini cổ điển, biến nó thành một thiết bị chơi game nhỏ gọn. Các tính năng khác bao gồm đèn pin, hỗ trợ danh thiếp kỹ thuật số và chế độ màn hình luôn bật. VisionCase được trang bị viên pin 400mAh để có thể sử dụng lên đến 7 ngày chỉ với một lần sạc.

Ốp lưng Rollme VisionCase hiện có sẵn với các tùy chọn màu sắc như đen, cam, xám và nâu cà phê, và đang được bán với giá khuyến mãi 50 USD (khoảng 1,32 triệu đồng) tại cửa hàng chính thức của công ty. Sản phẩm đi kèm chế độ bảo hành 1 năm.