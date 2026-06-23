Giá iPhone 17 Pro Max 256GB bất ngờ giảm tiền triệu, về mức rẻ nhất lịch sử

iPhone 17 Pro Max đã chính thức lên kệ tại Việt Nam khoảng 8 tháng. Suốt thời gian qua, mẫu máy này luôn là tâm điểm chú ý của iFan nhờ những thay đổi rõ rệt về thiết kế, màn hình, hiệu năng, camera lẫn thời lượng pin. Đặc biệt mới đây, phiên bản 256GB vừa giảm thêm 1 triệu đồng, đưa giá máy về mức thấp nhất kể từ khi ra mắt.

iPhone 17 Pro Max chưa từng hết “hot” tại Việt Nam.

Ghi nhận ngày 22/6 tại hai hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam là TGDĐ và FPT Shop, iPhone 17 series nhìn chung không biến động nhiều so với đầu tháng. Hiện, tất cả các phiên bản đều giữ nguyên giá so với 10 ngày trước, duy chỉ có iPhone 17 Pro Max 256GB giảm thêm 1 triệu đồng về mức 35,99 triệu đồng.

Các tháng trước đó, iPhone 17 Pro Max luôn giữ giá rất tốt so với giá gốc, thậm chí những bản cao cấp nhất như iPhone 17 Pro Max 1TB và iPhone 17 Pro Max 2TB cũng không hề giảm giá sau nhiều tháng lên kệ. Giờ đây, việc giảm thêm tiền triệu với bản Pro Max là động thái cho thấy hàng hóa dồi dào, các hệ thống bắt đầu đẩy hàng trước khi iPhone thế hệ tiếp theo ra mắt (thường vào tháng 9).

Về sản phẩm, iPhone 17 Pro Max có thiết kế mới nổi bật, mang đến bước nhảy đáng kể về hiệu năng. Máy được trang bị chip A19 Pro, chip iPhone mạnh mẽ và hiệu quả nhất từ trước đến nay, hỗ trợ hệ thống camera tiên tiến, trải nghiệm chơi game di động mạnh mẽ và hỗ trợ Apple Intelligence.

Ba camera 48MP Fusion - Chính, Ultra Wide và Telephoto hoàn toàn mới mang lại năng lực nhiếp ảnh tương đương tám ống kính, bao gồm cả khả năng thu phóng chất lượng quang học xa nhất từng có trên iPhone ở 8x. Ngoài ra, camera trước 18MP Center Stage cải tiến đưa khả năng chụp ảnh selfie lên một tầm cao mới.

Cụm camera tạo nên khác biệt cho iPhone 17 Pro Max.

Thêm nữa, màn hình Super Retina XDR trên iPhone 17 Pro Max được bảo vệ bởi Ceramic Shield 2, chất liệu bền chắc hơn mọi mặt kính hoặc gốm thủy tinh trên điện thoại thông minh, với lớp phủ mới do Apple thiết kế giúp chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần và cải thiện khả năng chống phản chiếu để giảm chói.

Màn hình này sở hữu công nghệ ProMotion lên đến 120Hz, màn hình "Luôn bật" (Always On) và độ sáng ngoài trời 3.000 nit - mức cao nhất từng có trên iPhone, và độ tương phản ngoài trời tốt hơn gấp 2 lần.

Đặc biệt, lần đầu tiên, Ceramic Shield bảo vệ mặt sau của thiết bị, mang đến khả năng chống nứt tốt hơn gấp 4 lần so với mặt kính sau trên các phiên bản trước đây.

Bảng giá tham khảo iPhone 17 series tháng 6/2026:

Sản phẩm Dung lượng Giá tham khảo (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop iPhone 17 256GB 23,99 23,99 512GB 29,99 29,89 iPhone 17 Pro 256GB 33,89 33,79 512GB 39,99 39,89 1TB 44,99 44,89 iPhone 17 Pro Max 256GB 35,99 35,99 512GB 42,99 42,89 1TB 49,99 49,89 2TB 60,69 60,59

* Giá tham khảo ngày 22/6/2026.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.